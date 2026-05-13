Ο Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή και την επιλογή του να μην παντρευτεί, τονίζοντας πως η ευτυχία δεν καθορίζεται απαραίτητα από έναν γάμο ή τη δημιουργία οικογένειας.

Ο ηθοποιός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», εξήγησε πως πάντα υπάρχει ένας σύντροφος στη ζωή του και πως έχει χτίσει δυνατές σχέσεις με τους ανθρώπους που αγαπά.

Όπως ανέφερε, στηρίζεται ιδιαίτερα στους φίλους και στους κοντινούς του ανθρώπους, καθώς θεωρεί τον εαυτό του πολύ κοινωνικό και δοτικό.

Παράλληλα, μίλησε με τρυφερότητα για τα βαφτιστήρια και τα ανίψια του, λέγοντας πως, παρότι δεν απέκτησε δικά του παιδιά, έχει δημιουργήσει έναν πολύ δυνατό δεσμό μαζί τους.

Ειδικά με την οικογένεια της αδελφής του στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε, διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Αλέκος Συσσοβίτης ξεκαθάρισε πως το γεγονός ότι κάποιος δεν παντρεύεται δεν σημαίνει ότι είναι καταδικασμένος να μείνει μόνος ή δυστυχισμένος.

Αντίθετα, σημείωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν οικογένεια και παιδιά, αλλά τελικά δεν βρήκαν τη συναισθηματική πληρότητα που αναζητούσαν.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ακόμη, πως πιστεύει στις ουσιαστικές σχέσεις και θεωρεί σημαντικό να υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα του, επισημαίνοντας ότι και σήμερα υπάρχει σύντροφος στη ζωή του.

Με τη χαρακτηριστική του ειλικρίνεια, ο Αλέκος Συσσοβίτης έδωσε τη δική του οπτική γύρω από τη συντροφικότητα και τις κοινωνικές προσδοκίες, υπογραμμίζοντας ότι η προσωπική ευτυχία μπορεί να έχει διαφορετική μορφή για τον καθένα.

Govastiletto.gr – Αλέκος Συσσοβίτης: Η on air αντίδραση σε ερώτηση για την προσωπική του ζωή