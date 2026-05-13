Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε σε μια αμήχανη, αλλά χιουμοριστική στιγμή στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», όταν ο Άρης Καβατζίκης αναφέρθηκε στα σχόλια της Κατερίνας Καινούργιου για τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Αφορμή στάθηκε το νέο εξώφυλλο περιοδικού με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία μίλησε για τη νέα περίοδο της ζωής της μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η Φαίη Σκορδά σχολίασε με θερμά λόγια τη μητρότητα και τη μεγάλη αλλαγή που βιώνει η παρουσιάστρια, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι αυτή η περίοδος για κάθε γυναίκα.

Τότε, ο Άρης Καβατζίκης, με διάθεση πειράγματος, ανέφερε πως η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να «ενέκρινε» τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, προκαλώντας αμέσως αμηχανία στη Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια αντέδρασε χαμογελώντας και προσπάθησε να αποφύγει τη συζήτηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως απλώς ήθελε να πει έναν καλό λόγο για την Κατερίνα.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε το teasing, αναφέροντας μάλιστα, ότι η Κατερίνα Καινούργιου της ευχήθηκε «η ώρα η καλή», με τη Φαίη Σκορδά να προσπαθεί διακριτικά να επιστρέψει τη συζήτηση στη νέα καθημερινότητα της παρουσιάστριας του Alpha και στη χαρά της μητρότητας.

Govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη στη μεγάλη συναυλία των Metallica