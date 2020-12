Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια που αποχώρησαν από το J2US

Το βράδυ της Παρασκευής παρακολουθήσαμε ένα ακόμη live του Just the two of us και όπως κάθε φορά είχαμε και μία αποχώρηση. Αυτό το live είχε άρωμα 80’s και όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, τραγουδώντας επιτυχίες της εποχής και χαρίζοντας στους τηλεθεατές μια μουσική και χορευτική βραδιά.

Οι παίκτες με την εμφάνισή τους προσπάθησαν να πείσουν τόσο το τηλεοπτικό κοινό, όσο και την κριτική επιτροπή για την παραμονή τους στο show καθώς η ψηφοφορία και η βαθμολογία συμψηφίζονται ώστε να αποφασιστεί ποιος θα δει την πόρτα της εξόδου....

Περισσότερα στο govastileto.gr