Στις Κάννες βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ιωάννα Τούνη και, όπως ήταν αναμενόμενο, κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα με την άκρως εντυπωσιακή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας επέλεξε για τη λαμπερή βραδιά ένα μπλε φόρεμα υπερπαραγωγή με εντυπωσιακό όγκο και μακριά ουρά, το οποίο έκανε τους πάντες να γυρίσουν να την κοιτάξουν. Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την εμφάνισή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ δεν έκρυψε και το μικρό χαμό που προκάλεσε το φόρεμά της στους διαδρόμους του event

Η παρατηρήση που δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη στις Κάννες

Συγκεκριμένα, σε story που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε πως μία γυναίκα της έκανε παρατήρηση, καθώς σταμάτησε για να τραβήξει βίντεο και πίσω της δημιουργήθηκε ουρά μέχρι να καταφέρει να μαζέψει το τεράστιο φόρεμα.

«Είχε δίκιο, είναι δυο τόνοι φόρεμα παιδάκι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά με χιούμορ στο βίντεό της.

Η Ιωάννα ταξίδεψε στις Κάννες αποκλειστικά για το συγκεκριμένο λαμπερό event, με την εμφάνισή της να γίνεται ήδη θέμα συζήτησης στα social media.

