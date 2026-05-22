Κάτω από συνθήκες απόλυτης μυστικότητας και χρησιμοποιώντας την πίσω είσοδο του δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου, προσήλθε για να απολογηθεί ο πρώτος από τους τρεις συλληφθέντες της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στα Βορίζια, με θύματα κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου. Λίγο μετά τις 13:30, στον ίδιο χώρο οδηγήθηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος της υπόθεσης.

Όσον αφορά τον τρίτο εμπλεκόμενο της οικογένειας, πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου λόγω αδιαθεσίας που παρουσίασε. Προς το παρόν παραμένει αβέβαιο το αν θα είναι σε θέση να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθεί εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπερασπιστική γραμμή θείου και ανιψιών βασίζεται στην πλήρη άρνηση των κατηγοριών. Οι ίδιοι ισχυρίζονται πως πρόκειται για μια οργανωμένη σκευωρία σε βάρος τους από κατοίκους της περιοχής, ενώ υποστηρίζουν ότι ποτέ δεν αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων και ότι είχαν προχωρήσει στη νόμιμη ενοικίαση συγκεκριμένων ακινήτων και βοσκοτόπων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι ογκώδης, αριθμώντας περίπου 2.000 σελίδες, ενώ στο κάδρο των ερευνών περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες είναι ιδιαίτερα σοβαρές: Εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, εμπρησμός από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με τη χρήση φωτιάς και αγροτική φθορά.

Οι καταθέσεις των θυμάτων προκαλούν σοκ, καθώς περιγράφουν ότι όσοι αρνούνταν να ενδώσουν στις πιέσεις και να παραδώσουν τις περιουσίες τους, στοχοποιούνταν συστηματικά. Οι αρνήσεις τους συνοδεύονταν από εκβιασμούς, άγριους ξυλοδαρμούς και εκτεταμένες καταστροφές, με ορισμένους από τους κατοίκους να καταγγέλλουν ότι είδαν τα προσωπικά τους αυτοκίνητα και τα αγροτικά τους οχήματα να παραδίδονται στις φλόγες.

Οι τρεις κατηγορούμενοι απασχολούν συστηματικά τις διωκτικές αρχές από το 2010, έχοντας σχηματίσει στο όνομά τους σωρεία δικογραφιών για βαριά αδικήματα. Αναλυτικότερα:

Ο 44χρονος ανιψιός:

2019: Κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όταν τραυμάτισε με όπλο ένα άτομο έξω από κέντρο κοινωνικών δεξιώσεων.

2014-2023: Εμπλοκή σε υποθέσεις επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά πολιτών.

2014-2018: Κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αστυνομικών.

2014: Δικογραφία για φθορές ξένης ιδιοκτησίας.

Λοιπά αδικήματα: Καταγγελίες για απειλές, εκφοβισμούς, καθώς και πολλαπλές περιπτώσεις παράνομης οπλοκατοχής.

Ο 37χρονος ανιψιός:

2011: Κατηγορήθηκε για επίθεση με τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς εναντίον σπιτιού και οχήματος στα Βορίζια.

2016: Εμπλοκή σε περιστατικό επικίνδυνης σωματικής βλάβης και εξύβρισης εναντίον αστυνομικού.

Λοιπά αδικήματα: Δικογραφίες για κλοπή (αφαίρεση περιφράξεων/πλεγμάτων) και διάφορες υποθέσεις οπλοκατοχής.

Ο 43χρονος θείος: