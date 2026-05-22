Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Κρήτης έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένα 3χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε με τραύματα από χτυπήματα στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ειδικότερα, το μικρό παιδί διακομίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/05) από την μητέρα του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες σε πολλά σημεία του σώματός του παιδιού.

Κρίθηκε απαραίτητο το μικρό κορίτσι να διακομιστεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά το 3χρονο παιδί.

