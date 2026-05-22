Του Δημήτρη Διατσίδη

Η VMOTO θα λανσάρει τρία ηλεκτρικά scooter MotoGP Edition μέσω παγκόσμιας συνεργασίας με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μοτοσυκλετών.

Η παγκόσμια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Vmoto (ASX: VMT) ανακοίνωσε μια συναρπαστική νέα συνεργασία με το MotoGP, φέρνοντας τρία ειδικής έκδοσης ηλεκτρικά scooter MotoGP στους φίλους του αθλήματος σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συμφωνίας με τον κάτοχο των εμπορικών δικαιωμάτων του MotoGP, την MotoGP Sports Entertainment Group, η Vmoto θα σχεδιάσει, θα παράγει και θα διανείμει τρία μοναδικά μοντέλα scooter εμπνευσμένα από το κορυφαίο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μοτοσυκλέτας. Τα scooter θα διατίθενται παγκοσμίως μέσω του ήδη υπάρχοντος διεθνούς δικτύου διανομέων της Vmoto.

Το MotoGP είναι το κορυφαίο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αγώνων μοτοσυκλέτας, με εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως και φήμη που βασίζεται στην ταχύτητα, την καινοτομία και την τεχνολογία αιχμής. Αυτή η νέα συνεργασία θα δώσει στους φιλάθλους τη δυνατότητα να συνδεθούν με το άθλημα με έναν εντελώς νέο τρόπο — μέσα από την καθημερινή ηλεκτρική κινητικότητα.

Τα scooter περιορισμένης έκδοσης θα διαθέτουν επίσημο branding και σχεδιασμό MotoGP, συνδυάζοντας την προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία της Vmoto με το πνεύμα και το αγωνιστικό DNA του Πρωταθλήματος.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Vmoto θα έχει ενεργό παρουσία στις παγκόσμιες διοργανώσεις και πλατφόρμες του MotoGP, παρουσιάζοντας τα οχήματά της σε επιλεγμένους αγώνες στην Ευρώπη, εισάγοντας τεχνολογία ταχείας φόρτισης και ανταλλαγής μπαταριών σε κομβικά σημεία και δημιουργώντας παγκόσμιες καμπάνιες marketing με χρήση επίσημου περιεχομένου MotoGP.

Η συνεργασία αντανακλά τη δέσμευση και των δύο οργανισμών στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, καθώς το MotoGP συνεχίζει να εξελίσσει την περιβαλλοντική του προσέγγιση και η Vmoto ενισχύει την ηγετική της θέση στην ηλεκτρική κινητικότητα.

Η παρουσίαση των τριών MotoGP Edition scooter θα ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Vmoto μέσω της παγκόσμιας απήχησης του MotoGP, ενώ παράλληλα θα φέρει νέα κοινά πιο κοντά στην ηλεκτρική κινητικότητα.

Ταυτόχρονα, ενδυναμώνει τη σύνδεση του MotoGP με τους φιλάθλους πέρα από την πίστα, μεταφέροντας την ενέργεια του αθλήματος στην καθημερινή ζωή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vmoto, Charles Chen, δήλωσε:

«Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία για την Vmoto και είμαστε πολύ περήφανοι που το MotoGP, η κορυφαία κατηγορία αγώνων μοτοσυκλέτας δρόμου, συνδέει το brand του με τα ηλεκτρικά δίτροχα της Vmoto. Η συμφωνία θα επιτρέψει στους εκατομμύρια φιλάθλους του MotoGP να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα που προσφέρει η Vmoto, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει στη Vmoto να ενισχύσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητα του brand και των προϊόντων της και να επιταχύνει την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρείας.»

Ο Πρόεδρος Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Graziano Milone, πρόσθεσε:

«Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα θεμελιώδες στρατηγικό βήμα για τη Vmoto. Το MotoGP αναγνώρισε όχι μόνο την ποιότητα των προϊόντων μας, αλλά κυρίως το όραμα που φέρνουμε στην αγορά: ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα όπου τα οχήματα, οι υποδομές φόρτισης και η επιχειρησιακή διαχείριση λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα.

Με το EMS έχουμε δημιουργήσει κάτι μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο σήμερα βρίσκει πρακτική εφαρμογή ακόμη και σε περιβάλλοντα υψηλής έντασης όπως τα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, όπου η αποδοτικότητα και η επιχειρησιακή συνέχεια κάνουν τη διαφορά.

Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε με το MotoGP τη δυνατή και ουσιαστική προσήλωση στη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, μια δέσμευση που γίνεται ολοένα και πιο κεντρική στην εξέλιξη του Πρωταθλήματος και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την κατεύθυνση της Vmoto.

Παράλληλα, η συνεργασία στην προώθηση των ειδικών εκδόσεων αποτελεί έναν εξαιρετικά ισχυρό εμπορικό μοχλό ανάπτυξης, ικανό να επιταχύνει την ανάπτυξη των brands μας σε διεθνές επίπεδο.

Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιούμαστε και να ανοίξουμε νέες ευκαιρίες σε περιοχές όπου το MotoGP είναι ήδη παρόν ή ενδέχεται να επεκταθεί στο μέλλον, αυξάνοντας την προβολή και τις εμπορικές δυνατότητες και των δύο brands.»

Ο Borja de Altolaguirre, Επικεφαλής Χορηγιών του MotoGP, δήλωσε:

«Αυτή η συνεργασία με τη Vmoto αποτελεί μια συναρπαστική ευκαιρία να φέρουμε το MotoGP πιο κοντά στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο με έναν νέο και προσιτό τρόπο. Συνδυάζει επιδόσεις, καινοτομία και βιωσιμότητα — αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα του μέλλοντος του αθλήματός μας — και επιτρέπει στους φιλάθλους να ζουν το MotoGP πέρα από την πίστα.»

Τα scooter MotoGP Edition θα είναι διαθέσιμα παγκοσμίως από τη σεζόν του 2026, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα και τις αγορές διάθεσης θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Να τονίσουμε ότι στο paddock του MotoGP υποχρεωτικά όλες οι μετακινήσεις γίνονται με ηλεκτρικά scooter και ότι όλες οι μετακινήσεις των ανθρώπων της MotoGP SEG, τεχνικών, κάμεραμεν και όλου του προσωπικού γίνονται με σκούτερ της Vmoto.

Σχετικά με τη MotoGP Sports Entertainment Group

Η MotoGP Sports Entertainment Group είναι ο οργανισμός πίσω από το MotoGP™, το κορυφαίο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αγώνων μοτοσυκλέτας. Ως κινητήρια δύναμη του κορυφαίου δίτροχου motorsport, ο οργανισμός διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει αγώνες υψηλού επιπέδου, ανάπτυξη ταλέντων και εμπειρίες φιλάθλων. Μέσα από αγώνες παγκόσμιας κλάσης και καινοτόμο ψυχαγωγία, η MotoGP Sports Entertainment Group συνδέει εκατομμύρια φιλάθλους με ένα από τα πιο συναρπαστικά και δυναμικά αθλήματα του πλανήτη.