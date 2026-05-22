Στην αποθράσυνση της Τουρκίας και στην ανάγκη η Ελλάδα να προσφύγει σε όλα τα διεθνή φόρα, πριν η γειτονική χώρα νομοθετήσει την «Γαλάζια Πατρίδα» αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Επιθυμούν (οι Τούρκοι) -είπε- να υπάρξει θερμό επεισόδιο για να ακολουθήσει διαιτησία και τα λάθη μας δικαιώνουν την θρασύτητά τους. Η Ελλάδα πρέπει να εξαντλήσει τα μέτρα σε όλα τα διπλωματικά φόρα, πριν νομοθετήσουν οι Τούρκοι» είπε.

Στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των αναθεωρητικών τουρκικών σχεδίων δεν είναι κρυφός. Η Γαλάζια Πατρίδα του Ερντογάν υλοποιείται στην πράξη με τετελεσμένα. Σε κάθε δική μας υποχώρηση, οι Τούρκοι προβάλλουν τη διεκδίκησή τους».

Ο Σαμαράς επισήμανε ότι «πρέπει η Ελλάδα να κινηθεί στις συμμαχίες της, να το προλάβουμε πριν να είναι αργά. Να εξαντλήσουμε όλο το διπλωματικό μας αποτύπωμα, πριν νομοθετήσει η Τουρκία».

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είπε με νόημα: «Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους (στο Αιγαίο). Κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Η νομοθέτηση παράνομης επέκτασης στο Αιγαίο είναι το turning point. Οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Θέλουν συνδιαχείριση. Τα λάθη μας όμως δικαιώνουν την τουρκική επεκτατικότητα. Είναι επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση» και πρόσθεσε «Πρέπει να έχουμε διεθνή παρουσία πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητά μας. Τώρα και όχι μετά».