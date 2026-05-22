Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με πλήθος προσωπικοτήτων από τον πολιτικό, νομικό, καλλιτεχνικό και επιστημονικό κόσμο, πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, η επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, με τίτλο «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Κίνημα Πολιτών – Μαρία Καρυστιανού».

Το έμβλημα του κόμματος, ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς, σηματοδοτεί τη φιλοσοφία του νέου εγχειρήματος, ενώ η κυρία Καρυστιανού παρουσίασε τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, η οποία νωρίτερα υπογραφόταν από πολίτες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η οποία έκλεισε με στίχους του Κωστή Παλαμά, έγιναν εκτενείς αναφορές στη διαφάνεια, τη Δικαιοσύνη, την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας, την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και στη διαμόρφωση μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και στα εθνικά θέματα.

Ποιοι βρέθηκαν στο «Ολύμπιον»

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ονόματα από διαφορετικούς πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους. Στην αίθουσα βρέθηκαν πρόσωπα όπως: Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και του Συνασπισμού στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο οποίος μετέπειτα μετακινήθηκε στο ΠΑΣΟΚ και συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά και ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κυμιώνης.

Το παρών έδωσαν επίσης ο δικηγόρος Σπύρος Χριστόφιλος, γιος της πρώην υπηρεσιακής πρωθυπουργού Βασιλικής Θάνου, ο οποίος κάθισε στις πρώτες σειρές, οι δικηγόροι Μαρία Γρατσία και Γιάννης Χατζηαντωνίου, ο αγγειοχειρουργός Χρήστος Παπασιδέρης και ο επιχειρηματίας Γιάννης Μωυσίδης.

Το πουκάμισο με το μαύρο τριαντάφυλλο, φτιαγμένο από τον Ζούλια

Η επικεφαλής του κινήματος έφτασε στον χώρο της εκδήλωσης συνοδευόμενη από την επικοινωνιολόγο Μαρία-Χριστίνα Μπακλαβά, η οποία ενδεχομένως να αναλάβει κάποιο ρόλο στο κόμμα.

Η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε για την πρώτη επίσημη εμφάνισή της ένα κομψό ασπρόμαυρο σύνολο, δημιουργία του γνωστού Έλληνα σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, τον οποίο εμπιστεύονται πολλές διάσημες γυναίκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το look, το οποίο σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σχεδιαστή κοστίζει 780 ευρώ, αποτελούνταν από ένα ιδιαίτερο πουκάμισο με μακριά μανίκια, μανσέτες και κεντημένο ένα μαύρο τριαντάφυλλο, συνδυασμένο με φαρδιά μαύρη φούστα.

Η παρουσίαση της εκδήλωσης από τον Αυγερινό και τη Μουτσάτσου

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε με μπλούζα που απεικόνιζε τις μορφές των Τολστόι, Ντοστογιέφσκι και Τσέχοφ. Επικαλούμενος το κλασικό έργο «Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι, έστειλε ένα σαφές μήνυμα λέγοντας: «Όσοι εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει».

Στο πλευρό του βρέθηκε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Παρότι δεν είχε προετοιμάσει γραπτή ομιλία, δήλωσε συγκινημένη πως «προετοιμαζόταν 12 χρόνια για τη σημερινή ημέρα», κάνοντας αναφορά στο γνωστό βίντεο «I am Hellene» της περιόδου της οικονομικής κρίσης, το οποίο προβλήθηκε στην αίθουσα. Η ίδια απηύθυνε κάλεσμα στον ελληνισμό της διασποράς και στην ελληνορθόδοξη κοινότητα «από την Ουκρανία έως τη Συρία».

Παράλληλα, προβλήθηκαν μαγνητοσκοπημένα μηνύματα στήριξης από Έλληνες του εξωτερικού, επιστήμονες, επιχειρηματίες, νέους και εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Μεταξύ των προσώπων που μίλησαν μέσω βίντεο ήταν: Ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, ο οποίος συνέταξε τη σχετική τεχνική έκθεση, ο διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας Σταύρος Καλεντερίδης (γιος του Σάββα Καλεντερίδη), ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου, πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθυντής του στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου, η καθηγήτρια Οικονομικών Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, η Χαρίτα Μάντολες, η εμβληματική μορφή που έχει ταυτιστεί με την κυπριακή τραγωδία του 1974, ο Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης και ο ραδιοφωνικός παραγωγός από τη Νέα Υόρκη, Κώστας Κατέχης.