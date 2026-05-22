Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επί της οδού Λουκάρεως, εμφανίστηκαν οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Οι δύο πολιτικοί ανταποκρίθηκαν στις κλήσεις που τους είχαν επιδοθεί, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικημάτων σε βαθμό πλημμελήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνοδευόμενοι από τον συνήγορό τους, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να καταθέσουν τα γραπτά τους υπομνήματα, όπου αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη σε έκνομες δραστηριότητες, αλλά και να απαντήσουν προφορικά στις ερωτήσεις των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Σε δήλωσή του ο κ. Τσιάρας τόνισε: «Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από υπόμνημα μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητα μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο. Το έχω ξαναπεί έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη».

Ο κ. Μηταράκης είπε: «Προσέρχομαι χωρίς να ζητήσω προθεσμία. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Εχω κινηθεί στο πλαίσιο του συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος επισήμανε: «Υπάρχει έκθεση της κας Τυχεροπούλου ως ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου η φερόμενη ζημιά, όπως στην περίπτωση της κας Παπακώστα, περιορίζεται σε 7.000 ευρώ, στο δε κ. Μηταράκη σε μηδέν».

Μέσα στο επόμενο 24ωρο αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της Εισαγγελίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους και οι υπόλοιποι εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους, με σκοπό να διερευνηθεί η πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του 2021.

Αν και όλοι οι κληθέντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αναβολή για να προετοιμάσουν τις θέσεις τους, συνολικά οι κλήσεις που έχουν σταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούν περίπου 50 άτομα. Ανάμεσα σε αυτά, εκτός από τους 11 βουλευτές, συγκαταλέγονται αγρότες, καθώς και ανώτερα στελέχη και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι εξ αυτών έχουν ήδη λάβει προθεσμία από την Πέμπτη (21/5) και αναμένεται να επανέλθουν στις 5 Ιουνίου.