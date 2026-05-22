Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον το J2US μετά τη διεξαγωγή του ημιτελικού το βράδυ της Πέμπτης (21/5) στην τηλεόραση του OPEN.

Τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια διεκδίκησαν με πάθος το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, όμως μόνο τρία κατάφεραν να προκριθούν. Εκτός ημιτελικού έμειναν ο Χάρης Λεμπιδάκης και η Φαίη Θεοχάρη, οι οποίοι αποχαιρέτησαν το μουσικό σόου μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τον Νίκο Κοκλώνη, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη νίκη στο νήμα.

Ως εκ τούτου, τα τρία ζευγάρια που πήραν το εισιτήριο για την τελική βραδιά είναι οι:

Μαίρη Αργυριάδου – STAN

Δημήτρης Σκουλός – Δανιέλα Χατζή

Μιχάλης Ιατρόπουλος – Αγγελική Ηλιάδη

Τα βλέμματα στρέφονται τώρα στον μεγάλο τελικό του σόου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαίου και τα στοιχήματα για το ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής, δίνουν και παίρνουν.

govastiletto.gr -Δημήτρης Σκουλός: Το J2US είναι καθαρά βιοποριστικό θέμα