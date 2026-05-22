Τα βλέμματα όλων μαγνήτισε η Ιωάννα Τούνη στο κόκκινο χαλί των Καννών, πραγματοποιώντας μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση. Το royal blue gown που φόρεσε ξεχώρισε αμέσως για τον dramatic όγκο του, τις couture λεπτομέρειες και τη χολιγουντιανή του αύρα, κάνοντας τον κόσμο της μόδας να αναζητά τον δημιουργό του.

Πίσω από αυτό το παραμυθένιο φόρεμα κρύβεται ο Valdrin Sahiti, ένας από τους πιο περιζήτητους και πολυσυζητημένους σχεδιαστές υψηλής ραπτικής παγκοσμίως.

Ποιος είναι ο Valdrin Sahiti

Ο Κοσοβάρος σχεδιαστής έχει σφραγίσει την παγκόσμια high-fashion σκηνή με μια άκρως αναγνωρίσιμη ταυτότητα, όπου η θηλυκότητα συναντά την υπερβολή και το απόλυτο red carpet drama. Τα statement κομμάτια του ξεχωρίζουν για τους sculpted κορσέδες, τις επιβλητικές ουρές, τις χειροποίητες λεπτομέρειες και τα ατελείωτα μέτρα τούλι που μεταμορφώνουν κάθε γυναίκα σε σύγχρονη πριγκίπισσα.

Αυτή η μοναδική αισθητική έχει γοητεύσει την παγκόσμια ελίτ, με κορυφαία ονόματα της showbiz, όπως η Beyoncé, η Cardi B, η Jennifer Lopez και η Mariah Carey, να επιλέγουν σταθερά Valdrin Sahiti για τις πιο σημαντικές τους εμφανίσεις.

Το strapless μπλε gown που επέλεξε η Ιωάννα Τούνη είχε όλα τα στοιχεία της αισθητικής Sahiti. Η royal blue απόχρωση ενίσχυε ακόμη περισσότερο το σύνολο, ενώ η κίνηση της φούστας έδινε στην εμφάνιση old Hollywood glamour με μια σύγχρονη couture προσέγγιση.

Το look της δεν στόχευε απλώς σε μια elegant εμφάνιση, αλλά σε μια couture στιγμή που θα συζητηθεί.

