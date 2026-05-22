Βαθιά οδύνη προκάλεσε η ξαφνική απώλεια της 34χρονης Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, το περασμένο καλοκαίρι. Η άτυχη κοπέλα έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025 στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διακομίσθηκε εσπευσμένα και υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Η χθεσινή ημέρα, Πέμπτη 21 Μαΐου, για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς θα γιόρταζε η Λένα Σαμαρά.

Ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, που επίσης έχει την ονομαστική του εορτή, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Σαμαράς δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με την αγαπημένη του αδελφή και έγραψε στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν! Χρόνια πολλά και σε εμάς, Λενάκι μου. Σας ευχαριστώ θερμά για τις όμορφες ευχές».

Δείτε την ανάρτηση που ακολουθεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Samaras (@kostas.samaras)

govastiletto.gr -Κώστας Σαμαράς: Η σπαρακτική ανάρτηση για τα γενέθλια της Λένας – «Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω»