Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ήταν την Κυριακή 26 Απριλίου ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και μίλησε ανοιχτά για τη νέα συνθήκη στο Super Κατερίνα, από την ημέρα που έφυγε η Κατερίνα Καινούργιου για να γεννήσει την κόρη της, Ξένια.

«Η Κατερίνα είναι καπετάνισσα, έχει αυτό το καράβι, κι εγώ ήρθα ως τιμονιέρης. Δεν χαράζω πορεία. Έχω μεγάλη ευθύνη να συνεχίσω τη ρότα του καραβιού, να σεβαστώ τους τηλεθεατές και τη διοίκηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος μίλησε για μια ιδιαίτερα απαιτητική μετάβαση, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσε το βάρος της ευθύνης. «Από το πρώτο δευτερόλεπτο αισθάνθηκα μια μεγάλη ευθύνη για αυτό, και άγχος. Ήταν μια πολύ συγκεκριμένη εκπομπή, με συγκεκριμένη θεματολογία και παρουσιάστρια. Η Κατερίνα όλη τη χρονιά, την ώρα που έπαιζαν τα βίντεο μου έλεγε την άποψή της και με κατεύθυνε, οπότε ήξερα τι ήθελε η Κατερίνα και ο σταθμός, μέχρι να πιάσω το τιμόνι. Από την άλλη, της έδωσα μια υπόσχεση, να το ζήσει χαλαρά και θα είμαστε εκεί. Είναι χαρούμενη που μας βλέπει και μας λέει συγχαρητήρια και μας ευχαριστεί που την αφήνουμε στην ηρεμία της», σημείωσε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Τι είπε για την επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου

Στη συνέχεια ο Στέφανος Κωνσταντινίδης ρωτήθηκε πότε αναμένεται η επιστροφή της παρουσιάστριας. Όπως είπε, η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται να επιστρέψει μέσα στον Μάιο, χωρίς να έχει ακόμη οριστεί η ακριβής ημερομηνία.

«Από εμάς δεν έχετε ακούσει μισή πληροφορία που να αφορά στην Κατερίνα. Η Κατερίνα θα τα πει μόνη της, μόλις έρθει με το καλό. Προφανώς θα έρθει μες στον Μάιο κάποια στιγμή και θα μπορεί να πει ό,τι θέλει, όπως θέλει για αυτό το Θείο Δώρο που ζει αυτή και ο Παναγιώτης», ανέφερε μεταξύ άλλων.

