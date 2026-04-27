Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στο χθεσινό επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar, με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη να συγκινεί βαθιά ως Γιάννης Πάριος.

Ο διαγωνιζόμενος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το εμβληματικό «Το πουλάω το σπίτι», καταφέρνοντας να αποδώσει με ένταση και συναίσθημα το ύφος του σπουδαίου καλλιτέχνη. Η ερμηνεία του δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, με κοινό και κριτές να τον αποθεώνουν.

Μετά το τέλος της εμφάνισης, ο ίδιος φάνηκε εμφανώς φορτισμένος, ζητώντας να γονατίσει για λίγο προκειμένου να διαχειριστεί τη συγκίνησή του. Ο Σάκης Ρουβάς έσπευσε αμέσως κοντά του, δείχνοντας τη στήριξή του στη δύσκολη εκείνη στιγμή.

Όπως εξήγησε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η θερμή ανταπόκριση του κοινού τον επηρέασε έντονα, σε σημείο που (όπως είπε) ένιωθε τον παλμό της καρδιάς του να υπερκαλύπτει τα πάντα.

Η εμφάνιση αυτή συγκαταλέγεται στις πιο συγκινητικές της σεζόν!

