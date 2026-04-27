Η Ντάρα, που εκπροσωπεί τη Βουλγαρία στη φετινή Eurovision 2026, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Ελένη Φουρέιρα σε μια εμφάνιση που ενθουσίασε το κοινό.

Η 27χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Φουρέιρα και δεν δίστασε να πάρει το μικρόφωνο, παρουσιάζοντας το τραγούδι της «Bangaranga», με το οποίο θα διαγωνιστεί στον Β’ ημιτελικό του διαγωνισμού στη Βιέννη.

Αρχικά οι δύο καλλιτέχνιδες μοιράστηκαν τη σκηνή, δημιουργώντας ένα δυναμικό ντουέτο, ενώ στη συνέχεια η Ντάρα συνέχισε μόνη της, δίνοντας μια γεύση από την ενέργεια και τη σκηνική της παρουσία.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε και δημοσιεύτηκε στα social media από την ίδια, συνοδευόμενο από μια λεζάντα που περιέγραφε τη συνάντηση των δύο καλλιτεχνικών κόσμων, προκαλώντας θετικά σχόλια από τους θαυμαστές.

