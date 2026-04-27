Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με αφορμή τη συμμετοχή της στη μουσικοθεατρική παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», και αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή.

Η αγαπημένη ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο Just the 2 of Us, το οποίο χαρακτήρισε «γιορτή». Όπως είπε, πρόκειται για μια εμπειρία που τη διασκεδάζει και την κάνει να περνά όμορφα, κυρίως λόγω της σχέσης της με τον Νίκο Κοκλώνη.

«Αγαπώ πολύ τον Νίκο Κοκλώνη. Είναι ένα μικρό παιδί. Αυτό που αγαπώ πιο πολύ από όλα τα στοιχεία του είναι ότι έχει παιδικότητα. Με διασκεδάζει αφάνταστα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βίκυ Σταυροπούλου, μιλώντας για τον παραγωγό και φίλο της.

Τι είπε για την κόρη της, Δανάη Μπάρκα και τη νέα φάση στη ζωή της

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν η συζήτηση πήγε στην κόρη της, Δανάη Μπάρκα, η οποία ετοιμάζεται σύντομα να παντρευτεί με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε με υπερηφάνεια για εκείνη, λέγοντας πως τη βλέπει σε μια πολύ ισορροπημένη και δημιουργική περίοδο της ζωής της.

«Τη Δανάη τη βλέπω στα καλύτερά της, είναι ήρεμη, ξεκούραστη», σημείωσε, προσθέτοντας πως ανυπομονεί να τη δει και στη Θεσσαλονίκη, όπου εκείνη δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν της αρέσει να παρεμβαίνει ή να συμβουλεύει έντονα όσον αφορά το επαγγελματικό της μέλλον στην τηλεόραση.

«Δεν θέλω να συμβουλεύω. Θέλω οι ταλαντούχοι κι ευφυείς άνθρωποι να κάνουν ό,τι τραβάει η ψυχή τους», είπε, απαντώντας στα δημοσιεύματα που θέλουν την κόρη της να αναλαμβάνει το Στούντιο 4.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γάμος της Δανάης Μπάρκα θα πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνία, που αποτελεί τον τόπο καταγωγής της παρουσιάστριας, ενώ θα ακολουθήσει ένα τριήμερο γλέντι με φίλους και συγγενείς. Μετά την τελετή, το ζευγάρι σχεδιάζει να συνεχίσει τους εορτασμούς με ένα after wedding πάρτι στη Σέριφο, ένα νησί με ιδιαίτερη σημασία για εκείνους, καθώς εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο Φάνης Μπότσης.

