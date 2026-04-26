FY και την Ένα και μόνο post στάθηκε η αφορμή για να πάρουν φωτιά τα σενάρια γύρω από τονκαι την Αλεξία Κεφαλά . Μετά από μια περίοδο ηρεμίας, το ζευγάρι πρωταγωνιστεί ξανά στα πηγαδάκια της showbiz, με τις φήμες για επισημοποίηση της σχέσης τους να οργιάζουν.

Το καλοκαίρι που έρχεται, οι δυο τους συμπληρώνουν έναν χρόνο γάμου, αφού ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 24 Αυγούστου, σε μια τελετή στη Βάρκιζα με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του Έμιλυ Βαφειά. Από τότε μέχρι σήμερα, μπορεί να έχουν επιλέξει μια πιο διακριτική στάση, ωστόσο δεν κρύβουν τη δυνατή σχέση που έχουν χτίσει.

Αυτό που πυροδότησε τις φήμες ήταν μια πρόσφατη ανάρτηση του FY στα social media. Στο βίντεο, το ζευγάρι εμφανίζεται χαλαρό μέσα σε τζακούζι, να τραγουδά και να απολαμβάνει τη στιγμή. Μέχρι εδώ, τίποτα περίεργο. Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν η λεζάντα: «Mom & dad».

Από εκείνη τη στιγμή, τα σχόλια πήραν φωτιά. Χρήστες έσπευσαν να ρωτήσουν αν πρόκειται για έμμεση ανακοίνωση εγκυμοσύνης, με πολλούς να «διαβάζουν» πίσω από τις λέξεις κάτι περισσότερο. Το ζευγάρι, ωστόσο, επέλεξε να μην απαντήσει, κρατώντας το μυστήριο ζωντανό.

Δεν είναι όμως μόνο αυτή η ανάρτηση. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Αλεξία Κεφαλά είχε ανεβάσει βίντεο στο οποίο μιλούσε για αλλαγές στη ζωή της μετά τον γάμο. Εκεί, δεν έλειψαν τα σχόλια που εστίαζαν στην εμφάνισή της, με ορισμένους να κάνουν νύξεις για πιθανή εγκυμοσύνη. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν απάντησε.

