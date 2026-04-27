Στο χθεσινό επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar, ο Biased Beast κατάφερε να κλέψει την παράσταση με τη μεταμόρφωσή του σε Άννα Βίσση.

Ο performer ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Είσαι», αποδίδοντας με εντυπωσιακή ακρίβεια τόσο τη φωνή, όσο και τη σκηνική παρουσία της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Η εμφάνισή του ξεσήκωσε το κοινό και απέσπασε ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα της βραδιάς.

Οι κριτές δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους. Η Ρένα Μόρφη δήλωσε ότι έμεινε άφωνη από την ερμηνεία, ενώ ο Γιώργος Θεοφάνους σχολίασε πως, παρότι η Άννα Βίσση θεωρείται αξεπέραστη, ο διαγωνιζόμενος κατάφερε να αγγίξει στοιχεία της μοναδικής της παρουσίας.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Παπουτσάκη στάθηκε ιδιαίτερα στη φωνητική προσέγγιση, τονίζοντας πόσο κοντά βρέθηκε στο αυθεντικό ύφος, ενώ ο Ρένος Χαραλαμπίδης επαίνεσε τη συνολική του απόδοση, χαρακτηρίζοντάς τον έναν πλήρη καλλιτέχνη που καθήλωσε τους πάντες.

Η εμφάνιση του Biased Beast θεωρήθηκε από τις πιο δυνατές της σεζόν, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο του show.

Govastiletto.gr – YFSF: Οι μεταμορφώσεις που ξεχώρισαν στο πρώτο live & ο μεγάλος νικητής