H Lidl Ελλάς και το Lidl Plus διακρίνονται για 2η συνεχόμενη φορά στα Loyalty Awards 2022

Η εταιρεία κατέκτησε συνολικά 7 βραβεία, εκ των οποίων 2 gold, 2 silver και 3 bronze.

Η αυξανόμενη δυναμική του καινοτόμου προγράμματος πιστότητας πελατών, LidlPlus, επιβεβαιώνεται ακόμα μία φορά, με την κατάκτηση 7 νέων βραβείων στο πλαίσιο των πέμπτων LoyaltyAwards, του θεσμού που επιβραβεύει την προσπάθεια των επιχειρήσεων να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να εξελίξουν τη σχέση τους με τους πελάτες, μέσα από καινοτόμα και αποτελεσματικά προγράμματα και δράσεις.

Συγκεκριμένα η Lidl Ελλάς απέσπασε:

- Gold βραβείο στην ενότητα Best Use of Mobile, για την αξιοποίηση mobile τεχνολογιών.

- Gold βραβείο στην ενότητα Best Initiative During Covid-19 Crisis, για την καλύτερη σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της πανδημίας, με σκοπό να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση των πελατών.

- Silver βραβείο στην ενότητα Best in Loyalty &Engagement (Retail) για τις πρωτοβουλίες που αφορούν στην επιβράβευση και δημιουργία δεσμών με τον πελάτη και που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία.

- Silver βραβείο στην ενότητα Most Innovative Initiative για το καινοτόμο πρόγραμμα που εντυπωσίασε το αγοραστικό κοινό.

- Bronze βραβείο στην ενότητα BestIn-houseLoyaltyTeam για την ομάδα του LidlPlus που συνεισέφερε τα μέγιστα στην αύξηση της αφοσίωσης των πελατών και στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με τη μάρκα, μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης, η οποία θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο.

- Bronze βραβείο στην ενότητα Best Use of Rewards & Incentives για το πρόγραμμα επιβράβευσης και παροχής κινήτρων πραγματοποίησης αγοράς ή σύνδεσης με τη μάρκα, που αποδεδειγμένα οδήγησε σε αύξηση της πιστότητας πελατών.

- Bronze βραβείο στην ενότητα Best Use of Gamification, για την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας του gamification.

Το Lidl Plus δεν είναι μια ακόμα κάρτα προσφορών, αλλά ένα ψηφιακό πρόγραμμα πιστότητας πελατών, ανταμείβοντας σε εβδομαδιαία βάση τους κατόχους του, με ελκυστικές εκπτώσεις σε προϊόντα ευρείας αποδοχής, αλλά και προσφέροντας ειδικά προνόμια όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες αποκλειστικά για τους χρήστες της εφαρμογής. Επιπλέον προσαρμόζεται διαρκώς με νέες δυνατότητες και περιεχόμενο στις ανάγκες και επιθυμίες του σύγχρονου καταναλωτή.

Η Lidl Ελλάς θα συνεχίσει εμπράκτως να θέτει τους καταναλωτές στο επίκεντρο των στρατηγικών της προτεραιοτήτων, στον δρόμο για ένα αποτελεσματικό, καινοτόμο, ψηφιακό αύριο.

Όλοι οι καταναλωτές μπορούν να κατεβάσουν το LidlPlus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, να κάνουν γρήγορα και εύκολα την εγγραφή τους, αποκτώντας πρόσβαση σε προσφορές και προνόμια.

