Η σειρά Κρίς Κρίς «Selection» επεκτείνεται και αναβαθμίζει το καθημερινό μας ψωμί σε φέτες

Tο Κρίς Κρίς, η μάρκα που εδώ και 50 χρόνια προσφέρει στους καταναλωτές αγαπημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας, δημιούργησε τη σειρά Selection: μια οικογένεια προσεκτικά διαλεγμένων ψωμιών, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν το καθημερινό μας τοστ, σάντουιτς ή snack μια απολαυστική εμπειρία.

Σήμερα, η οικογένεια Selection μεγαλώνει, με τρία νέα προϊόντα: το The Classic Toast, το The Classic Sandwich και το The Brioche Toast. Πρόκειται για τρεις νέες επιλογές, που δίνουν μια νέα γευστική διάσταση στο ψωμί σε φέτες και αναβαθμίζουν την αγαπημένη συνήθεια του snacking.

Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά και διαλεγμένες συνταγές η σειρά Κρις Κρις Selection προσφέρει μια μοναδική εμπειρία απόλαυσης…στην καθημερινότητά μας!

The Classic Toast

Το Κρίς Κρίς Selection The Classic Toast εμπνέεται από την απλότητα και τη φινέτσα της ιταλικής αρτοποιίας. Είναι ένα σταρένιο καθημερινό ψωμί του τοστ για όλη την οικογένεια, με κύρια συστατικά το ιταλικό προζύμι και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μαλακό, αφράτο και εξαιρετικά γευστικό, είναι η καλύτερη επιλογή για το πιο απολαυστικό τοστ! Το καθημερινό ψωμί για τοστ πάει σε άλλο επίπεδο..

The Classic Sandwich

Το Κρίς Κρίς Selection The Classic Sandwich, εμπνευσμένο από την παραδοσιακή συνταγή των Βενεδικτίνων μοναχών του Burton Abbey, προσθέτει στο καθημερινό ψωμί σε φέτες τη χαρακτηριστική γεύση και τα μοναδικά αρώματα της αγγλικής βύνης και των σταρένιων νιφάδων. Αρωματικό, εξαιρετικά γευστικό και κομμένο σε παχιές, αφράτες φέτες, είναι η καλύτερη επιλογή για την παρασκευή των πιο απολαυστικών και χορταστικών σάντουιτς και snack...για όσους ξέρουν και θέλουν να χορτάσουν.

The Brioche Toast

Το Κρίς Κρίς Selection The Brioche Toast, εμπνευσμένο από την κλασική γαλλική συνταγή, είναι ένα καθημερινό ψωμί του τοστ με γαλλικό προζύμι και αγνό βούτυρο. Εξαιρετικά γευστικό, μαλακό και αφράτο, είναι ιδανικό ως βάση για τα καθημερινά μας σάντουιτς αλλά και για μοναδικές ψωμένιες λιχουδιές!

Η μάρκα Κρίς Κρίς είναι αυτή που δημιούργησε πρώτη στην Ελλάδα το συσκευασμένο ψωμί για τοστ. Σήμερα, συνεχίζει να καινοτομεί και να ανταποκρίνεται σε σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις. Αντλώντας έμπνευση από τους καταναλωτές και κατανοώντας τους απαιτητικούς ρυθμούς της ζωής τους, δημιουργεί επιλογές που προσφέρουν καθημερινά μικρές στιγμές χαράς!