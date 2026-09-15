Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αποφεύγοντας ωστόσο να εξειδικεύσει το πακέτο των παρεμβάσεων.

Μιλώντας από το συνέδριο του Επιχειρηματικού Συνδέσμου BGA στο Βερολίνο, ο καγκελάριος επιβεβαίωσε την ανάγκη ανάληψης δράσης, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κρατιδίων για την οριστικοποίηση των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναμένονται πολύ σύντομα.

Παράλληλα, αναφερόμενος στις καταγγελίες για αισχροκέρδεια και εκμετάλλευση της κρίσης από τις πετρελαϊκές εταιρείες, ο κ. Μερτς παρέπεμψε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Καρτέλ.

Υπογράμμισε ότι η αρχή διαθέτει τη θεσμική δικαιοδοσία για να ελέγξει φαινόμενα κατάχρησης, σπεύδοντας πάντως να παραδεχθεί ότι, από την πλευρά του καταναλωτή, ο έλεγχος αυτός δεν θεωρείται επαρκής, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων έχουν σκαρφαλώσει στα 2,32 ευρώ/λίτρο για τη βενζίνη και στα 2,44 ευρώ/λίτρο για το ντίζελ.

Στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού εκδηλώνονται διαφορετικές προσεγγίσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης.

Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε (CDU) πρότεινε τη χορήγηση στοχευμένων άμεσων πληρωμών προς συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, πρόταση που συναντά αντιδράσεις ακόμη και εντός του κόμματός της.

Αντίθετα, ο βουλευτής του CDU Σεμπάστιαν Στάινκε εισηγήθηκε στην Handelsblatt την προσωρινή μείωση του ενεργειακού φόρου στο κατώτατο επιτρεπτό όριο της ΕΕ και την αναπροσαρμογή των τιμών CO2, τονίζοντας την ανάγκη να μην μετατραπεί η προστασία του κλίματος σε υπερβολικό κοινωνικό βάρος.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) πιέζει για μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις. Ο επικεφαλής υποψήφιος του κόμματος στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, Λάιφ-Έρικ Χολμ, δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της AfD έχει ήδη καταθέσει πρόταση στην Bundestag που περιλαμβάνει τη μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και το φυσικό αέριο στο ευρωπαϊκό ελάχιστο, την κατάργηση του φόρου CO2 και τη μείωση του ΦΠΑ.