Σε επίπεδα ρεκόρ κινήθηκε φέτος το ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς οι αιτήσεις των πολιτών ξεπέρασαν τις 800.000.

Παρά τα προβλήματα που καταγράφηκαν στη λειτουργία της σχετικής πλατφόρμας, που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο πλήθος των ενδιαφερομένων, η επιμονή τους οδήγησε σε πολύ υψηλό αριθμό αιτήσεων, οι οποίες αυτή την ώρα είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους.

Η εντυπωσιακή αυτή συμμετοχή υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη των νοικοκυριών για προσιτές διακοπές, αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι δικαιούχοι στις πρωτοβουλίες της Υπηρεσίας.

Τα μεγέθη του προγράμματος

300.000 Vouchers: Αυτός είναι ο τελικός αριθμός των επιταγών που θα διατεθούν φέτος, στοχεύοντας στην τόνωση του εγχώριου τουρισμού.

Άλμα συμμετοχής: Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά (535.864 αιτήσεις), η αύξηση είναι θεαματική, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού.

Σε εξέλιξη το περσινό πρόγραμμα: Από τις περσινές επιταγές, έχουν ήδη εξαργυρωθεί 132.590, με τη διαδικασία να βρίσκεται ακόμη σε κίνηση.

Επέκταση στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ

Παράλληλα με το γενικό πρόγραμμα, άνοιξε σήμερα η αυλαία και για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα έως τις 13 Μαΐου, διευρύνοντας τον κύκλο των ωφελουμένων που θα έχουν πρόσβαση σε επιδοτούμενες διακοπές.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι η επιτυχία του προγράμματος αποτελεί κίνητρο για την περαιτέρω αναβάθμιση των δράσεών της. Στόχος παραμένει η υλοποίηση πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στην καθημερινότητα των πολιτών, με συνέπεια και προγραμματισμό.