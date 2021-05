Άρχισε η μάχη της πατέντας για τα εμβόλια

Παγκόσμιες διαστάσεις παίρνει το αίτημα για την κατάργηση της πατέντας των εμβολίων του κορωνοϊού μετά τη χθεσινή παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Η επέλαση της πανδημίας σε όλο την υφήλιο, η οποία συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι οι εμβολιασμοί προχωρούν με σχετικά γρήγορους ρυθμούς στις περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, οι αναπόφευκτες επιπτώσεις από ενάμιση χρόνο σχεδόν πλήρους οικονομικής ακινησίας, αλλά και οι εικόνες που βλέπουμε όλοι τις τελευταίες εβδομάδες από τη μαρτυρική Ινδία φαίνεται ότι οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ήρθε η ώρα να χρησιμοποιηθεί το πιο ισχυρό όπλο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Αυτό δεν είναι άλλο από την κατάργηση της πατέντας των εμβολίων, με την οποία θα είναι δυνατή η άμεση παραγωγή δισεκατομμυρίων δόσεων, οι οποίες θα διοχετευθούν στις χώρες που υποφέρουν περισσότερο, αλλά και σε αυτές που -και για οικονομικούς λόγους- προς το παρόν δεν έχουν πρόσβαση στα σκευάσματα που είναι διαθέσιμα.

Μόνο λίγες ώρες πέρασαν από τις δηλώσεις του κ. Μπάιντεν και η Ευρώπη συντάχθηκε μαζί του. Σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης έτοιμη να συζητήσει προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης κατά αποτελεσματικό και ρεαλιστικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με ποιον τρόπο η πρόταση των ΗΠΑ για την άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εμβολίων κατά της Covid-19 μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων αυτών».

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, χαρακτήρισε «μνημειώδη» την παρέμβαση του Τζο Μπάιντεν και συμπλήρωσε ότι ήταν υπόδειγμα ηγεσίας ως προς την αντιμετώπιση της παγκόσμιας υγειονομικής πρόκλησης.

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of 🇺🇸 leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr