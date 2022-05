Ερντογάν: «Δεν υπάρχει πια για μένα Μητσοτάκης»

Σκληρή δήλωση κατά του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν υπάρχει για αυτόν» μετά την κριτική που άσκησε στην Άγκυρα κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και τον κατηγόρησε ότι επιχείρησε να μπλοκάρει την πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα, όπως μεταδίδουν τα πρακτορεία Reuters και Anadolu.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν από μόνες τους αν θα πουλήσουν F-16 στην Τουρκία, χωρίς να χρειαστεί να συμβουλευτούν τον Έλληνα πρωθυπουργό, είπε ο πρόεδρος Ερντογάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

«Συμφωνήσαμε να μην συμπεριλάβουμε τρίτες χώρες στη διαμάχη μας. Παρ' όλ' αυτά, την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και μίλησε στο Κογκρέσο και τους προειδοποίησε να μην μας δώσουν F-16», είπε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Δεν υπάρχει πια για μένα. Δεν θα συμφωνήσω ποτέ να συναντηθώ μαζί του. Θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με έντιμους πολιτικούς» φέρεται να είπε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

