Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον Ιρλανδό ομόλογό του για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρλανδό υπουργό Εξωτερικών, Σάιμον Κόβενι, πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον Ιρλανδό ομόλογό του για την επανατοποθέτησή του στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και για την εκλογή της Ιρλανδίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για ακόμα μία διετή θητεία το 2021-2022.

Οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνομιλίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

FM @NikosDendiashad had a📞conversation tdy w/#Ireland FM @simoncoveney-Congrats on reappointment & to 🇮🇪 on election as #UNSC non-permanent member for 2021-22

Regional dvpts w/ focus on #EasternMediterranean & #Libya discussed/Τηλεφωνική συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΥΠΕΞ Ιρλανδίας