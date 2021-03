Μπόρις Τζόνσον για τα 200 χρόνια: Εκτιμώ ιδιαίτερα τη φιλία μεταξύ των λαών μας

Θερμές ευχές στον ελληνικό λαό για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, στέλνει μέσω Twitter ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

Στο μήνυμά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός τονίζει πως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι περήφανο για τη δική του συμβολή στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και εκφράζει την ιδιαίτερη εκτίμησή του στη φιλία μεταξύ των δύο λαών σήμερα.

Best wishes to the people of Greece on the 200th anniversary of the Greek Revolution. The UK was proud to play its part in the establishment of the modern Greek state and I greatly value the friendship that exists between our people today 🇬🇧🇬🇷