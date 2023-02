Σβεν Μαρί: «Η θέση της Καϊλή είναι στο σπίτι με το παιδί της» - Σε εξέλιξη η ακρόαση στο προδικαστικό συμβούλιο

Στις 14:30 της Πέμπτης ξεκίνησε η ακρόαση της υπόθεσης της Εύας Καϊλή από το προδικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών.



Η γραμμή που ακολουθεί ο νέος συνήγορος της, Σβεν Μαρί, είναι ότι η Εύα Καϊλή είναι μητέρα και πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι με το παιδί της. «Είναι μητέρα ενός παιδιού που αυτή τη στιγμή το έχει ο παππούς της. Η θέση της Εύας Καϊλή είναι στο σπίτι» δήλωσε ο αποκαλούμενος «δικηγόρος του διαβόλου», ο οποίος διευκρίνισε ότι το αίτημα που θα διατυπωθεί θα είναι η αποφυλάκιση της με περιοριστικούς όρους.



«Θα ζητήσουμε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μία επιλογή είναι και το βραχιολάκι. Το θέμα της κράτησης της κυρίας Καϊλή είναι μία δύσκολη κατάσταση επειδή είναι μητέρα ενός παιδιού 24 μηνών και πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι στο σπίτι με το παιδί της» δήλωσε ο Σβεν Μαρί.

Απών από την διαδικασία θα είναι ο Βέλγος εισαγγελέας διαθφοράς, Μισέλ Κλεζ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης που οδήγησε στις συλλήψεις για το Qatargate. Αιτία της απουσίας του είναι το αίτημα εξαίρεσης που κατέθεσε ο δικηγόρος του συλληφθέντα ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα.





#Kaili should be at home w/ her kid says her Belgian new lawyer Sven Mary #qatargate pic.twitter.com/aY0YOhuk2F