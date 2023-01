Συνάντηση Ν. Δένδια με τον πρέσβη της Τουρκίας

Αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τoν πρέσβη της Τουρκίας, Μπουράκ Οζουγκεργκίν, είχε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

During a farewell mtg at @GreeceMFA, FM @NikosDendias had a discussion w/ outgoing #Türkiye Ambassador Burak Özügergin on 🇬🇷-🇹🇷 relations



