Στην Αθήνα το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας - Τους υποδέχθηκε ο Ν. Δένδιας

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα, τον Βασιλιά Γουλιέλμο-Αλέξανδρο και τη Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, οι οποίο πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ελλάδα έως τις 2 Νοεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Υποδέχτηκα τον Βασιλιά Γουλιέλμο-Αλέξανδρο & τη Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα @koninklijkhuis - I welcomed His Majesty King Willem-Alexander & Her Majesty Queen Máxima of the #Netherlands at #Athens airport. (📸AMΠΕ, Γ. ΒΙΤΣΑΡΑΣ) pic.twitter.com/vKzH8WdxUL