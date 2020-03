Η ηγεσία της Ε.Ε. στον Έβρο

Στα ελληνοτουρκικά σύνορα μεταβαίνει σήμερα Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία συμβολική κίνηση που δείχνει ότι τα σύνορά μας δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι και ευρωπαϊκά.

Στο πλευρό του Έλληνα πρωθυπουργού θα βρίσκονται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, οι οποίοι θα μάθουν από πρώτο χέρι τι ακριβώς συμβαίνει στον Έβρο και υπό ποιες συνθήκες αστυνομία και στρατός εμποδίζουν την είσοδο στους μετανάστες.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός έγραψε στο Twitter το εξής μήνυμα:

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφθώ τα χερσαία σύνορα στον Έβρο με την Τουρκία μαζί με τον Σαρλ Μισέλ την Τρίτη. Και πάλι, μην επιχειρήσετε να εισέλθετε παράνομα στην Ελλάδα - θα γυρίσετε πίσω».

EU Commission President @vonderleyen and @EP_President David Sassoli will join @eucopresident Charles Michel and me tomorrow on the Greek-Turkish land border.

Important statement of support by all 3 institutions at a time when Greece is successfully defending EU borders.

🇬🇷🇪🇺