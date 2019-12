Τούρκος αξιωματούχος δημοσίευσε τον χάρτη της συμφωνίας με τη Λιβύη

Τον χάρτη με τα όρια της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ που συμφώνησαν Τουρκία και Λιβύη δημοσιοποιεί σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μέσω του λογαριασμού του στο Τwitter.

O Τσαγατάι Ερτζίγες, αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Διμερών Πολιτικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας-Αεροπορίας-Συνόρων του τουρκικού ΥΠΕΞ, δίνει χάρτη στον οποίο απεικονίζεται το σημείο που συμφώνησαν να κηρύξουν ΑΟΖ Τουρκία και Λιβύη, δίπλα ακριβώς από την Κρήτη.

Σύμφωνα με τον χάρτη:

-Από το σημείο Α έως Β είναι τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους, με βάση την παράνομη συμφωνία που υπογράφηκε το 2011.

-Tο σημείο C-D-E αποτελεί τη διάμεση γραμμή μεταξύ των δύο ηπειρωτικών χωρών της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Εδώ δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά η Τουρκία προβάλλει μόνο τις αξιώσεις της σε περίπτωση διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο.

-Και το σημείο E-F είναι τα όρια στα οποία συμφώνησαν Τουρκία και Λιβύη το 2019, δεξιά και νότια της Κρήτης.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki KS/MEB sınırları:

(A-B)2011 TC-KKTC Anlaşması

(C-D-E) 🇪🇬-🇹🇷 ana karalar arası ortay hat

(E-F)2019 🇹🇷-🇱🇾Anlaşması



Turkey's CS/EEZ Outer Boundaries in the EastMed:

(A-B)2011 TR-TRNC Agr.

(C-D-E) Median line between 🇪🇬&🇹🇷 mainlands

(E-F)🇹🇷-🇱🇾Agreement pic.twitter.com/tSTXjucLU7