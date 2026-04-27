Έκτακτη συνέντευξη τύπου για το θέμα των υποκλοπών παραχωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στα γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη Χαριλάου Τρικούπη, με αφορμή την αρχειοθέτηση από τον Άρειο Πάγο της υπόθεσης των υποκλοπών.

«Σήμερα η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε την δικαιοσύνη. Απόστρατος αξιωματικός εκβιάζει δημοσίως τον πρωθυπουργό. Η ηγεσία της Δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη. Δεν κάλεσε τον κ. Ντίλιαν για τα στοιχεία που ο ίδιος ανέφερε, πως το predator πωλείται μόνο σε κυβερνητικές ηγεσίες» δήλωσε στην αρχή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Για την ηγεσία Αρείου Πάγου δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας, γι αυτούς που κάρωσαν το pretador σε υπουργούς και στρατιωτική ηγεσία. Ας το αξιολογήσει ο ελληνικός λαός. Πλέον δεν μας εκπλήσσει τίποτα από ένα βαθιά διεφθαρμένο σύστημα. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να φύγει, είναι επικίνδυνος. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να φέρει τη κάθαρση και να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου.

Θα καταθέσουμε αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Καλώ την αντιπολίτευση να στηρίξει το αίτημα. Η ποιότητα δημοκρατίας δεν είναι επί μέρους ζήτημα, αλλά κεντρικό που αφορά το μέλλον του ελληνικού λαού. Ζητώ να τοποθετηθεί ο νομικός κόσμος που έχει χρέος, αλλά και η κοινωνία των πολιτών, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση για αυτή τη παρακμή και απαξίωση του κράτους δικαίου.

«Δεν κρυφτήκαμε, μπήκαμε μπροστά για να πέσει φως στην σκοτεινή αυτή υπόθεση του παρακράτους. Περιμένω όσους στοχοποιήθηκαν από το predator να σκεφτούν αυτή την ύστατη στιγμή τον όρκο τους και να διαβούν το κατώφλι του Αρείου Πάγου» πρόσθεσε.