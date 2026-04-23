Απάντηση στο αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους αποφασίστηκε άρση ασυλίας, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες των βουλευτών της ΝΔ και αν της δει κάποιος με προσοχή, θα δει ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό. Άνθρωποι ενώ υπερασπίζονται την αθωότητά τους θέλουν να κριθούν από τη δικαιοσύνη για να μη μείνει καμία σκιά επάνω τους», ανέφερε συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η εικόνα αυτή συνιστά, όπως είπε, «την πιο ουσιαστική απάντηση στο κλίμα τοξικότητας που επικρατεί στην πολιτική ζωή».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού τους από τα ψηφοδέλτια, υπογραμμίζοντας ότι «θα συμμετάσχουν κανονικά».