Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος σημειώνει, σε ανακοίνωσή της, η «Νίκη». «Η Ελλάδα γερνά και πεθαίνει, η ύπαιθρος μαραζώνει και η κυβέρνηση, αντί να στηρίζει την εθνική επιβίωση της χώρας, είναι χωμένη μέχρι το λαιμό στα σκάνδαλα. Τα στοιχεία από την εφημερίδα “Δημοκρατία” είναι αποκαλυπτικά: Στους 882 Δήμους της χώρας, το πρώτο δίμηνο του 2026, οι θάνατοι είναι υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων, φτάνοντας τους 33.257 έναντι 16.173. Η δημογραφική κατάρρευση δεν αποτελεί μελλοντική απειλή, συμβαίνει ήδη, δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο αλλά ένδειξη βαθιάς κρίσης και αδιαφορίας», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος και προσθέτει: «Η υπογεννητικότητα δεν αντιμετωπίζεται με αντικατάσταση πληθυσμού μέσω μεταναστευτικών ροών, αλλά με ουσιαστική και στοχευμένη στήριξη του ελληνικού πληθυσμού.

Τέλος, η «Νίκη» ζητά την ενίσχυση των νέων ζευγαριών και της οικογένειας, ξεκάθαρο σχέδιο αντιμετώπισης των μηδενικών γεννήσεων σε Δήμους της χώρας που «αιμορραγούν» δημογραφικά με οικονομικά κίνητρα, στεγαστική στήριξη και επιδόματα, την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για το «επίδομα τέκνου» και να δίνεται σε όλους ανεξαιρέτως, βασισμένο στην ανώτερη κλίμακα.

«Η διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας λύνεται με δράσεις και όχι με κυβερνητική αδιαφορία», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.