Με απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε σήμερα στην Ολομέλεια, κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες.

Ο κ. Κακλαμάνης, με επιστολή του επισημαίνει πως, «στη συνεδρίαση αυτή προκλήθηκε ένταση, εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού».

Ως εκ τούτου ζητά από την Επιτροπή Δεοντολογίας να εξετάσει, «εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας τους».

Η επιστολή του Προέδρου της Βουλής

Τι είπε ο Δημήτρης Κυριαζίδης

Σήμερα, ο Δημ. Κυριαζίδης, παίρνοντας το λόγο στη Βουλή, έκανε μια αναδρομή σε εκείνο το επεισόδιο, υποστηρίζοντας πως το μόνο που έκανε ήταν να δώσει μια «ευχή» στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε «Ιφιγένεια για χάρη της τηλεθέασης».

Παράλληλα, θυμήθηκε και την πρώτη τους γνωριμία πριν από δεκαετίες στη Δράμα, όταν υπηρετούσε ως Αστυνομικός Διευθυντής. Όπως ανέφερε, ο πατέρας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε δηλώσει την εξαφάνισή της και, αφού ο ίδιος την εντόπισε, του ζητήθηκε «να τη βάλει σε ένα ταξί» για να πάει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. «Έτσι γνωριστήκαμε, δυστυχώς», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Στην ομιλία του ζήτησε την ανοχή του προεδρείου επικαλούμενος συστηματική εξυβριστική επίθεση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου τους τελευταίους 10 μήνες ενώ την κατηγόρησε για ανοχή στον Ρουβίκωνα, για απαγόρευση εισόδου των αστυνομικών στις τουαλέτες της Βουλής, αλλά και για τη συμπεριφορά της προς τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου. Επίσης, ισχυρίστηκε πως στην προηγούμενη αντιπαράθεσή τους εκείνος απλώς απάντησε στις κατηγορίες περί «παιδεραστών και εγκληματιών» που άκουγε η οικογένειά του.

«Έκλαιγε η κόρη μου επειδή άκουσε ότι είναι εγκληματίας στο σχολείο. Μια ευχή της εξέφρασα» ανέφερε ο κ. Κυριαζίδης και πρόσθεσε: «Επειδή ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα στοιχείο της Ιφιγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί τα παιδιά».