Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Προεδρικό Μέγαρο η καθιερωμένη δεξίωση για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, συγκεντρώνοντας το σύνολο της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου, υποδέχθηκε τους προσκεκλημένους, σε μια βραδιά που συνδύασε τον θεσμικό συμβολισμό με έντονο πολιτικό παρασκήνιο.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένους, η στάση των οποίων ξεχώρισε κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε θερμά με τον Γεώργιο Μυριάδη, ο οποίος πρώτευσε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις συγκεντρώνοντας 19.80, καθώς και με τον Ανδρέα Οικονομόπουλο που κατέλαβε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία με 19.75.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός συνεχάρη την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Διαμαντή, πρόεδρο της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», η οποία κατάφερε να αναζωογονήσει τα Φουρνά Ευρυτανίας προσελκύοντας νέες οικογένειες από τα αστικά κέντρα, αλλά και τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, κυβερνήτη του F-16 που πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία την απαιτητική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Λόγω των καιρικών συνθηκών, η παραδοσιακή συνάντηση των πολιτικών αρχηγών δεν έλαβε χώρα στο γνωστό κιόσκι του κήπου, αλλά μεταφέρθηκε στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου.

Εκεί, για περίπου είκοσι λεπτά, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ παρών ήταν και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, εκπροσωπώντας τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος έφτασε χωρίς τη συνοδεία της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι, έγινε δεκτός από τα ανώτατα στελέχη της Προεδρίας και περιηγήθηκε στην αίθουσα δεξιώσεων ανταλλάσσοντας χαιρετισμούς.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που καταγράφηκαν ήταν η σύντομη και εμφανώς ψυχρή χειραψία του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, στον απόηχο της σφοδρής αντιπαράθεσης που είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα στη Βουλή.

Η φετινή λίστα των προσκεκλημένων άγγιξε τα 1.700 άτομα, αποτυπώνοντας ολόκληρο το φάσμα της δημόσιας ζωής.

Το «παρών» έδωσαν τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, πρώην πρωθυπουργοί, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τέσσερις διατελέσαντες Πρόεδροι της Βουλής, ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και οι 20 ευρωβουλευτές. Παράλληλα, παρευρέθηκαν οι 300 βουλευτές του κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 30 ανεξάρτητων, καθώς και πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν πρόσφατα.

Η συζήτηση για τις ερχόμενες εκλογές και ειδικότερα ο χρόνος διεξαγωγής τους, κυριάρχησε στα «πηγαδάκια», που στήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Το ερώτημα φάνηκε να απασχόλησε και την κατ΄ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον πρόεδρο της Βουλής.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τασούλας με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, παρατήρησε, ότι σε ενδεχόμενο προεκλογικό ντιμπέιτ, οι υποψήφιοι θα είναι τόσοι πολλοί, που θα πρέπει να ακολουθηθούν διαδικασίες…ΑΣΕΠ.

Επίσης, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στο θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, με αφορμή την ανάδειξη του νέου πρωθυπουργού της Αγγλίας ‘Αντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει εκφραστεί υπέρ της επιστροφής τους, με τον πρωθυπουργό να σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί δεδομένα, που πρέπει να αξιοποιήσουμε.

Σχολιάζοντας τις απουσίες πολιτικών αρχηγών, ο κ.Τασούλας ανέφερε ότι δεν απογοητεύτηκε, καθώς το περίμενε, ενώ αντίθετα θα είχε εκπλαγεί εάν έρχονταν.