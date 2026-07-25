Oι σειρήνες πολιτικής προστασίας ήχησαν στο Μπαχρέιν προειδοποιώντας για νέες στρατιωτικές επιθέσεις στην επικράτεια της χώρας.

Τη σχετική είδηση επιβεβαίωσε επίσημα το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τα πλήγματα αποδίδονται σε δυνάμεις του Ιράν.

Η περιοχή του Αραβικού Κόλπου βρίσκεται σε καθεστώς διαρκούς συναγερμού, καθώς το Μπαχρέιν δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα το τελευταίο διάστημα, γεγονός που αποτυπώνει την επικίνδυνη κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

«Ήχησαν σειρήνες. Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», αναφέρει το μήνυμα του υπουργείου Εσωτερικών που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ.