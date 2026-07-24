Σε μια δραματική μαρτυρία προέβη καθηγητής Ιατρικής και αγγειοχειρουργός σε νοσοκομείο της Μπολόνια, περιγράφοντας πώς άλλαξε η ζωή του μετά τον εμβολιασμό του για τον COVID-19.

Όπως αναφέρει, ενώ πριν ήταν πλήρως υγιής, έτρεχε και χειρουργούσε κανονικά, μόλις μισή μέρα μετά τη δόση με το εμβόλιο της Pfizer έχασε την αίσθηση στα πόδια του:

«Έκανα το Pfizer και νιώθω 100% ανάπηρος. Δεν νιώθω πια τα πόδια μου.»

Σε ερώτηση για το πόσο άμεσα εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα αυτά, ο γιατρός ξεκαθαρίζει πως η επιδείνωση ήταν ραγδαία, μόλις μισή μέρα μετά τη λήψη της δόσης. Παράλληλα, περιγράφει την πρότερη κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας πως πριν από τον εμβολιασμό ήταν απόλυτα υγιής, έτρεχε κανονικά και πραγματοποιούσε απαιτητικές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο.

«Σε αντίθεση με συναδέλφους μου, εγώ το έκανα ο μ@#$κας, αλλά θα μπορούσαν να με είχαν προειδοποιήσει, για να το κάνω και εγώ έτσι. Βλέπετε, εγώ είμαι ένας ηλίθιος.»

Η συγκλονιστική μαρτυρία του καθηγητή Ιατρικής και Αγγειοχειρουργού: