Έναν νέο κύκλο αεροπορικών επιδρομών εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή (23-24/7), βάζοντας στο στόχαστρο, όπως ανακοινώθηκε, «ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους».

Τις επιχειρήσεις επιβεβαίωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM). Σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ», η αμερικανική διοίκηση ξεκαθάρισε τις προθέσεις της, αναφέροντας: «Πρόκειται για τη 13η συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων προκειμένου να λογοδοτήσει το Ιράν και να μειωθούν οι απειλές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για την εμπορική ναυτιλία».

U.S. forces started another night of strikes against Iranian military targets at 6:45 p.m. ET today. This is the 13th consecutive night of strikes aimed to hold Iran accountable and diminish threats from the Islamic Revolutionary Guard Corps to commercial shipping. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 23, 2026

Το «μωσαϊκό» των εκρήξεων στο ιρανικό έδαφος

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ένα σκηνικό χάους με πολλαπλά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, το πρακτορείο Fars έκανε λόγο για απανωτές εκρήξεις στην Αχβάζ, την πρωτεύουσα της νοτιοδυτικής επαρχίας Χουζεστάν. Μέχρι αυτή την ώρα, οι επίσημες Αρχές τηρούν σιγή ιχθύος, με αποτέλεσμα να παραμένουν ασαφή τόσο το ακριβές σημείο, όσο και η φύση των συγκεκριμένων συμβάντων.

Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πληροφορίες για εκρήξεις σε δύο ακόμη κομβικά σημεία: Στις νότιες ακτές του νησιού Κεσμ, το οποίο βρίσκεται στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, καθώς και σε περιοχή δυτικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Χορμοζγκάν, οι επιδρομές φέρεται να έπληξαν την κατοικημένη περιοχή Ταπέ Αλλάχ-ο-Ακμπάρ.

Στο στόχαστρο το Χουζεστάν

Λίγο αργότερα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr έδωσε μια πιο σαφή εικόνα των επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν τις πόλεις Ομιντίγια και Αντιμέσκ, που βρίσκονται επίσης στην επαρχία του Χουζεστάν.

Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε, μιλώντας στο πρακτορείο Mehr, ο Βαλιουλάχ Χαγιάτι, αναπληρωτής αξιωματικός ασφαλείας στο γραφείο του κυβερνήτη του Χουζεστάν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σημεία γύρω από τις πόλεις Αντιμέσκ και Ομιντίγια δέχτηκαν επίθεση με πυραύλους από τον αμερικανικό τρομοκρατικό στρατό».

Ιρανικές πηγές ανέφεραν μέσω των social media πως το Ιράν κατάφερε να καταρρίψει τζετ των ΗΠΑ. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως συνοδεύεται από το παρακάτω βίντεο: