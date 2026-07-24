Στα χέρια των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου βρέθηκε ένας άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Θολοποτάμι και συγκεκριμένα στη θέση «Σκλαβιά».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο συλληφθείς εκτελούσε εργασίες καθαρισμού χρησιμοποιώντας ένα φορητό θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Μια διαρροή καυσίμου στάθηκε ικανή για να αναφλεγούν τα ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα η φωτιά να κάνει στάχτη περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα υπαίθριας έκτασης.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του υπαιτίου με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ του επιβλήθηκε και «τσουχτερό» διοικητικό πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στα 1.804,68 ευρώ.

Πάνω από 840.000 ευρώ σε πρόστιμα το 2026

Το περιστατικό στη Χίο έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα παραβάσεων. Όπως αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 23 Ιουλίου 2026, ο απολογισμός των ελέγχων είναι βαρύς: Έχουν επιβληθεί 600 διοικητικά πρόστιμα. Το συνολικό ύψος των προστίμων αγγίζει τα 842.407,48 ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 216 συλλήψεις με την αυτόφωρη διαδικασία.

Από τις συλλήψεις αυτές, η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή 190 άτομα (87,96%), προκάλεσαν πυρκαγιά από αμέλεια, ενώ 26 άτομα (12,04%) ενήργησαν εκ προθέσεως.

Σε εγρήγορση η Πυροσβεστική

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα ανακριτικά τμήματα του Πυροσβεστικού Σώματος διατηρούν στο ακέραιο την αυξημένη επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Όπως τονίζεται, οι έλεγχοι είναι εντατικοί και οι ευθύνες αποδίδονται ακαριαία όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

Υπενθυμίζοντας για πολλοστή φορά πως ο ανθρώπινος παράγοντας και η αμέλεια αποτελούν την κύρια αιτία των πυρκαγιών, η Πυροσβεστική στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους πολίτες:

«Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών».