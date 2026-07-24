Στη μάχη με τις φλόγες ρίχνεται η ευρωπαϊκή συνδρομή, καθώς η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε αργά τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή (23-24/7) μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ», πως η χώρα του αναμένει «σύντομα» κρίσιμες αεροπορικές ενισχύσεις προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο τα ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα που συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, με τη δοκιμαζόμενη περιοχή της Ζιρόντ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde. Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026

Οι δυνάμεις που σπεύδουν στο γαλλικό έδαφος

Εξειδικεύοντας την πολύτιμη βοήθεια που πρόκειται να φτάσει από τα συμμαχικά κράτη για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: «Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους Ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την άμεση ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα, εξαίροντας την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν αυτές τις κρίσιμες ώρες για τη χώρα του.