Η Κάθριν Χάντερ ενσαρκώνει τον Προμηθέα Δεσμώτη στην Επίδαυρο

Μια διεθνής φυσιογνωμία του θεάτρου, η Κάθριν Χάντερ έρχεται στην Επίδαυρο για να ερμηνεύσει τον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.

Ο Σταύρος Τσακίρης είδε στο πρόσωπο και την ερμηνευτική δεινότητα της Κάθριν Χάντερ τον ιδανικό Προμηθέα και η διεθνούς φήμης ελληνικής καταγωγής ηθοποιός αποδέχτηκε την πρόσκλησή του να ενσαρκώσει τον ομώνυμο ρόλο.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συμμετέχει εφέτος στο Φεστιβάλ Επιδαύρου με τον «Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου. «Ίσως το πιο φωτισμένο κείμενο όλων των εποχών», όπως σημειώνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Σταύρος Τσακίρης, ο οποίος έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Η βραβευμένη με Olivier Award καλύτερης ηθοποιού, Κάθριν Χάντερ θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, στις 9 και 10 Αυγούστου ερμηνεύοντας τον εμβληματικό χαρακτήρα, και μάλιστα στα ελληνικά.

Στην Ελλάδα η Κάθριν Χάντερ έχει εμφανιστεί επί σκηνής δυο φορές: τον Μάιο του 2009, στο θέατρο «Δημήτρης Χορν», σε μια μοναδική ερμηνεία του μονολόγου «Ο Πίθηκος του Κάφκα», σε σκηνοθεσία Walter Meierjohann και τον Δεκέμβριο του 2014, σε μια επίσης συγκλονιστική παρουσία στην παράσταση των Πίτερ Μπρουκ και Μαρί-Ελέν Εστιέν «Η κοιλάδα των εκπλήξεων» (The Valley of Astonishment), στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Η πρώτη ηθοποιός που ερμήνευσε τον ρόλο του Βασιλιά Λιρ

Μια Ελληνίδα από τις Οινούσες της Χίου, (το γένος Χατζηπατέρα), που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στην Αγγλία, με σπουδές στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου και κορυφαίες συνεργασίες με σκηνοθέτες όπως ο Πίτερ Μπρουκ και θεατρικούς οργανισμούς όπως η Royal Shakespeare Company και το Globe Theater, η Κάθριν Χάντερ, επιλέγει συχνά να ερμηνεύσει ανδρικούς ρόλους.

Είναι η πρώτη γυναίκα ηθοποιός που ερμήνευσε τον ρόλο του Βασιλιά Λιρ (1997), ενώ έχει ενσαρκώσει πληθώρα και άλλων ανδρικών ρόλων, όπως τον Ριχάρδο Γ’, τον Πουκ στο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, τον Κόκκινο Πίτερ στον Πίθηκο του Κάφκα, τον Συρανό ντε Μπερζεράκ, τον Mr. Ido και πρόσφατα τον Τίμωνα τον Αθηναίο. Στους παραπάνω εμβληματικούς ρόλους, έρχεται να προστεθεί το καλοκαίρι, η συμμετοχή της στην τραγωδία του Αισχύλου «Προμηθέας Δεσμώτης», ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο .

Η κινηματογραφική της πορεία είναι εντυπωσιακή -μεταξύ άλλων, έπαιξε της στην ταινία Χάρι Πότερ και Το Τάγμα του Φοίνικα. H Χάντερ έπλασε με αμεσότητα και χιούμορ τον χαρακτήρα της Mrs Figg, της εντεταλμένης προστάτιδας του μικρού μάγου και χάρισε στα εκατομμύρια θαυμαστών της ταινίας, έναν ακόμη μαγικό ήρωα.

Επιπλέον συμμετοχές της στον κινηματογράφο: Οι Άθλιοι, Ονειρο Καλοκαιρινής Νύχτας κτλ.

Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί με κορυφαίους θεατρικούς οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ , το Παρίσι και σε όλο τον κόσμο , συμπεριλαμβανομένου του Βασιλικού Εθνικού Θεάτρου, της Royal Shakespeare Company, του Globe Theatre και του διάσημου CICT Centre International Recherches Theatrales του Peter Brook (CICT Διεθνές Κέντρο Θεατρικής Έρευνας του Πίτερ Μπρουκ) στο Παρίσι.

Επιπλέον είναι συνεργαζόμενο μέλος της «Theatre de Complicite» (την ομάδα που βρέθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 στην πρώτη γραμμή της βρετανικής θεατρικής πρωτοπορίας). Εκεί θα γνωρίσει και τον Ιταλό συζυγό της Μαρτσέλο Μάνι, συνιδρυτή της «Complicite»., επίσης εξαιρετικό ηθοποιό και ειδικευμένο σε θέματα κίνησης Commedia del’Arte.

Εκτός των άλλων, έχει σκηνοθετήσει πολυάριθμες παραστάσεις, όπως:Napoleon Disrobed (Told By An Idiot), Out of Blixen (Θέατρο Print Room), Οθέλλος (RSC), Όρνιθες (National Theatre Εθνικό Θέατρο), MrPuntilaand his man Matti (Ο Κύριος Πουντίλα και ο δούλος του Μάττι) (Almeida, Albery, Traverse), Wiseguy Scapino (Θέατρο Clwyd), The Glory of Living (Royal Court), Η κωμωδία των παρεξηγήσεων και Περικλής (Shakespeare’s Globe) και My Perfect Mind (Θέατρο Young Vic και περιοδεία).

«Προμηθέας Δεσμώτης» με σκηνικά Κώστα Βαρώτσου

Η παράσταση Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου θα παρουσιαστεί από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 9 &10 Αυγούστου 2019 , σε μετάφραση Δημήτρη Δημητριάδη, σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη, σκηνικά Κώστα Βαρώτσου, κοστούμια Γιάννη Μετζικώφ, κίνηση Μαρτσέλο Μάνι και φωτισμούς του Σάκη Μπιρμπίλη.

Πρωταγωνιστούν: Κάθριν Χάντερ, Νικήτας Τσακίρογλου, Δημήτρης Πιατάς, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Γεράσιμος Γενατάς.

