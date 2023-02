«Alaska Daily»: Νέα δραματική σειρά με τη Χίλαρι Σουάνκ κάνει πρεμιέρα στο FOX Life

Η νέα δραματική σειρά «Alaska Daily», από τον δημιουργό Tom McCarthy και τη βραβευμένη με Όσκαρ, Χίλαρι Σουάνκ ακολουθεί την ερευνήτρια δημοσιογράφο Eileen Fitzgerald, καθώς αναζητά την αλήθεια πίσω από μυστηριώδεις εξαφανίσεις γυναικών.



Η νέα σειρά «Alaska Daily» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου στις 21.00, αποκλειστικά στο FOX Life!



Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Τετάρτη στις 21.00. Το FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV.





Η Eileen Fitzgerald (Χίλαρι Σουάνκ ) είναι μια ιδιαίτερα ταλαντούχα και βραβευμένη ερευνήτρια δημοσιογράφος, η οποία, μετά από μια αποτυχία, εγκαταλείπει την πολυτελή ζωή της στη Νέα Υόρκη και πιάνει δουλειά σε μια τοπική εφημερίδα του Άνκορατζ. Εκεί, θα συνεργαστεί με μία ομάδα δημοσιογράφων για να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από μια μυστηριώδη εξαφάνιση.

«Alaska Daily»: Πρεμιέρα Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου στις 21.00 στο FOX LIFE!

Τα νέα επεισόδια θα είναι επίσης διαθέσιμα on demand.

Σχετικά με την The Walt Disney Company EMEA:

Η The Walt Disney Company μαζί με τις θυγατρικές της, αποτελεί μια παγκόσμια εταιρεία ψυχαγωγίας με δραστηριότητες σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Media Networks, Parks – Experiences – Products, Studio Entertainment, Direct-to-Consumer – International. Η Disney είναι εισηγμένη στο δείκτη Dow 30 με ετήσια έσοδα 59,4 δις. δολαρίων το οικονομικό έτος FY18. Αναζητώντας την περαιτέρω ψυχαγωγία, ενημέρωση και έμπνευση ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη μέσω της ασύγκριτης αφήγησης ιστοριών, η The Walt Disney Company, έχει συμπληρώσει πάνω από 80 χρόνια παρουσίας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ), απασχολώντας χιλιάδες ανθρώπους στην περιοχή, καλύπτοντας περισσότερες από 130 χώρες. Τα εμβληματικά brands της The Walt Disney Company όπως Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic, FOX, FOX Sports και ESPN προσφέρονται στην περιοχή μέσα από κινηματογράφο, τηλεόραση, online, συνεργαζόμενα εμπορικά καταστήματα, τα Disney Stores και την Disneyland Paris.