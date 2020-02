Απονομή Όσκαρ: Βραβείο Β΄γυναικείου ρόλου στη Λόρα Ντερν

Η Λόρα Ντερν, η καριέρα της οποίας στο Χόλιγουντ διαρκεί τέσσερις δεκαετίες, κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ — δεύτερου γυναικείου ρόλου - για την ενσάρκωση μιας αδίστακτης δικηγόρου που αναλαμβάνει να χειριστεί μια υπόθεση διαζυγίου στην οικογενειακή ταινία «Ιστορία γάμου» (Marriage Story).

«Αυτό είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων που μου έκαναν ποτέ», είπε η Ντερν, που κλείνει τα 53 της σήμερα (Δευτέρα), παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Η κόρη του επιτυχημένου ηθοποιού Μπρους Ντερν και της Ντάιαν Λαντ αφιέρωσε το βραβείο στη 84χρονη μητέρα της, η οποία τη συνόδευσε στην τελετή απονομής.

And the Oscar for Best Supporting Actress goes to...



Laura Dern! https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/nByS8gY6jI