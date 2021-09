«Creating Photographs», οδηγός για διαχρονική φωτογραφία από τον εμβληματικό Albert Watson

Ο εμβληματικός φωτογράφος Albert Watson από τη Σκωτία, έγραψε το εγχειρίδιο φωτογραφίας «Creating Photographs», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Laurence King.

Diana Ross, Sade, Aaliyah και Jay-Z, ο Watson στέκει δίπλα στους Irving Penn και Richard Avedon. Θέλοντας να πλησιάσει ένα ευρύτερο κοινό και να το εφοδιάσει με εργαλεία για να χαρτογραφήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος το δικό του ταξίδι μέσω της φωτογραφικής τέχνης, ο Σκωτσέζος φωτογράφος έγραψε το «Creating Photographs», το οποίο κυκλοφόρησε προσφάτως από τον λονδρέζικο εκδοτικό οίκο Laurence King Publishing.

Με τη δημοσίευση της εμβληματικής φωτογραφίας του Άλφρεντ Χίτσκοκ να κρατάει απ' τον λαιμό μια ψητή χήνα - για το χριστουγεννιάτικο τεύχος του 1973 του Harper's Bazaar -, ο Watson εμφατικά δήλωσε παρουσία στον κόσμο της φωτογραφίας. Το «Creating Photographs» είναι ένας οικονομικά προσιτός και κατανοητός οδηγός στα μυστικά της φωτογραφικής καριέρας του Watson: «να είστε θαρραλέος», «αιχμαλωτίστε τη γεωγραφία του προσώπου», «δείτε την ομορφιά και το χάρισμα των αντικειμένων», «να έχετε γύρω σας καλούς ανθρώπους».

Ένα από τα μαθήματα που μοιράζεται με το αναγνωστικό κοινό είναι η κατανόηση πως η φωτογραφία είναι «80% δημιουργία, 20% τεχνική». Σπουδάζοντας γραφιστικό ντιζάιν στο Duncan of Jordanstone College of Art and Design στην Νταντί της Σκωτίας, έμαθε ότι το μυστικό του να κάνεις μεγάλη τέχνη ξεκινά με τον σπόρο μιας ιδέας. Αλλά οι καλύτερες ιδέες είναι ευέλικτες: «Καμιά φορά έχεις τύχη» θυμάται, αναφερόμενος στο ότι έστησε στο στούντιό του στενούς καθρέφτες για να φωτογραφίσει τον Τζακ Νίκολσον. «Είχα μιαν ιδέα ότι μπορείς να έχεις στην κάμερα, ταυτόχρονα, οκτώ ή δέκα Τζακ Νίκολσον, κάθε έναν από ελαφρώς διαφορετική γωνία. Όταν έφτασε ο Τζακ, είχε ένα πούρο. Ρώτησε “Θέλεις να πετάξω το πούρο;” κι εγώ είπα “ Όχι, μπορείς να το καπνίσεις”. Τότε, ξαφνικά, μου λέει “Ξέρεις, μπορώ να κάνω δαχτυλίδια καπνού”».

Για τον Albert Watson, ένα από τα πιο σημαντικά που μπορεί να κάνει ένας φωτογράφος είναι να «Βρει έμπνευση» στον κόσμο της τέχνης: «Προσπαθείς πάντα να κάνεις κάτι ασυνήθιστο. Ακόμη κι αν δεν το καταφέρνεις πάντα, έχεις μια φιλοσοφία δημιουργικότητας» επισημαίνει. Βιβλία και μουσεία είναι πλούσιες πηγές ιδεών και καινοτόμων τρόπων να εκφράσουμε τα περίπλοκα μυστήρια της ζωής γύρω μας.

«Πολύ συχνά, οι φωτογράφοι ασχολούνται με τον εξοπλισμό τους και τους φωτισμούς. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, πώς θα τραβήξεις μια φωτογραφία που θα θυμάσαι, μια φωτογραφία που έχει δύναμη;» αναρωτιέται ο φωτογράφος. «Δεν αράζεις κι η ιδέα έρχεται. Πρέπει να ιδρώσεις λιγουλάκι» απαντά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ