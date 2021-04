Έκθεση στη Σικελία για τα 200 χρόνια της Ελληνική Επανάστασης

Του φιλέλληνα, ανταποκριτή από την Ιταλία, Φραντσέσκο Ντε Πάλο

WAAG. We Are All Greeks!

Είμαστε όλοι Έλληνες!

Η σύγχρονη κοινωνία, κληρονόμος ενός ένδοξου παρελθόντος, στην έκθεση σύγχρονης τέχνης αφιερωμένη στα διακόσια χρόνια του Αγώνα για την Ελληνική Ανεξαρτησία στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση WAAG. We Are All Greeks! Είμαστε Όλοι Έλληνες! εγκαινιάζεται στις 14 Μαΐου 2021, στις 20:00 σε επιμέλεια του Francesco Piazza, βασισμένη σε μια ιδέα των Βασίλη Καραμπάτσα και Francesco Piazza.

Στην αρχή του πολέμου (1821), μετά την εξέγερση του ελληνικού λαού από τον ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που τον κυριαρχούσε για τέσσερις αιώνες, πραγματοποιηθήκαν σε βάρος των υπόδουλων χριστιανών επεισόδια σκληρής βίας και ωμότητας. Αυτή η κατάσταση ευαισθητοποίησε τους φιλελεύθερους κύκλους σε όλη την Ευρώπη και πολλοί επιφανείς διανοούμενοι, όπως ο Άγγλος George Gordon Byron και οι Ιταλοί πατριώτες Santorre di Santarosa και Giuseppe Rosaroll, ξεκίνησαν, για να ενωθούν με τους επαναστάτες στο όνομα ενός κοινού ιδεώδους, αυτό της ελευθερίας.

Ο δεσμός που η Ιταλία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη σύναψαν με την Ελλάδα εκείνα τα χρόνια, και ο οποίος εξελίχθηκε στο ιδεολογικό και πολιτιστικό κίνημα που ονομάστηκε Φιλελληνισμός, είναι πλούσιος σε μαρτυρίες και αντιπροσωπεύει την βασική αρχή αυτής της έκθεσης.

“Η έκθεση”, γράφουν οι δημιουργοί “της οποίας ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τους στίχους του ποιήματος του Percy Bysshe Shelley, Hellas, θέλει να εξυψώσει και να θυμίσει την ανιδιοτελή ώθηση που συγκλόνισε τις συνειδήσεις όλων εκείνων που πίστεψαν στην ελληνική ανεξαρτησία, αγωνίστηκαν για αυτήν, χάνοντας ακόμη και τη ζωή τους και οδήγησαν σε μια διαδικασία απελευθέρωσης του ελληνικού λαού, θέτοντας ταυτόχρονα τα θεμέλια για την οικοδόμηση της έννοιας της Ευρώπης ως Έθνους.”

Η έκθεση ξεδιπλώνεται μέσα από ένα μονοπάτι επτά σταδίων: Σημαία, Θυσία, Πατρίδα, Φιλελληνισμός, Ήρωες, Πολιτική Δύναμη, Ελευθερία. Θέματα που περιγράφονται ιστορικά μέσα από συνοπτικά κείμενα, ποιήματα ή τμήματα πολιτικών ομιλιών, αλλά και καλλιτεχνικά, μέσα από τα έργα 15 κορυφαίων καλλιτεχνών, επιλεγμένων από τη νέα γενιά της ιταλικής και ελληνικής σύγχρονης τέχνης. Την Ελλάδα εκπροσωπούν οι καλλιτέχνες Σπύρος Αγγελόπουλος, Μανώλης Αναστασάκος, Κική Κολυμπάρη, Νίκος Μόσχος, Γιώργος Τάνσαρλης, Στέλιος Φαϊτάκης, Τζόρτζια Φάμπρις, ενώ οι Ιταλοί καλλιτέχνες είναι οι Andrea Buglisi, Michele Ciacciofera, Giorgio Distefano, Emanuele Giuffrida, Filippo La Vaccara, Ignazio Cusimano Schifano, Max Serradifalco, William Marc Zanghi.

“Οι καλλιτέχνες έχουν κάνει μια πολύ σημαντική ερμηνευτική δουλειά” γράφει ο επιμελητής της έκθεσης, “επικαιροποιώντας ιδανικά και περιεχόμενα σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση και θέτοντας νέα ερωτήματα για το πώς αυτά άλλαξαν μετά από 200 χρόνια, αλλά και πόσα από αυτά εξακολουθούν να είναι έγκυρα και ζωντανά στη συνείδηση του καθενός μας”.

Η έκθεση, διοργανώνεται από την Ελληνική Κοινότητα Σικελίας “Τρινακρία” του Παλέρμο με τη συνεργασία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης Παλάτσο Ρίζο στο Παλέρμο, χαίρει επίσης της πολύτιμης υποστήριξης της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, του Tempo Forte καθώς και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, που πίστεψε και στήριξε το πρότζεκτ και το οποίο βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τη ζωτικότητα των σχέσεων μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας.

Το πρότζεκτ εμπλουτίζεται από την ιστορική συμβολή του Νίκου Τόμπρου Επίκουρου καθηγητή Πολιτικής Ιστορίας στη Σ.Σ.Ε και συνοδεύεται από ένα κατάλογο ο οποίος εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Serradifalco Edizioni, Παλέρμο.

Τον γραφικό σχεδιασμό που εμπνέεται από τους στίχους του ποιήματος του Shelley “Οι νομοί μας, η λογοτεχνία μας, η θρησκεία μας, οι τέχνες μας, έχουν τη ρίζα τους στην Ελλάδα” υπογράφει η Visualya.com, οι εμπνευστές του οποίου, Marco Spataro και Roberta Pellegrino, μας ταξιδεύουν συμβολικά μέσα από τα αλμυρίκια του Αιγαίου: εκείνες τις ρίζες από τις οποίες, ακόμη σήμερα, αντλεί ζωή όλος ο πολιτισμός.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν στο κοινό για πρώτη φορά με την ευκαιρία της έκθεσης, (ευγενική χορηγία ιδιωτικής συλλογής Αγγελιδάκη) δύο έργα, που αποδίδονται στο ζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ (1870-1934), καλλιτέχνης ο οποίος έχει διηγηθεί μέσα από τα έργα του επεισόδια και χαρακτήρες της Ελληνικής Επανάστασης.

Για το εξαιρετικό αυτό γεγονός, θα παρουσιαστεί μια πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Χρήστου Κτιστάκη με τίτλο “Ελλάς 1821”, εμπνευσμένο από το ποίημα “Hellas” του Percy Bysshe Shelley, από τη γυναικεία χορωδία inDONNAtión του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, υπό την διεύθυνση του Μαέστρου Δρ. Δημήτρη Κτιστάκη, Επίκουρου Καθηγητή Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστήμιου και συνοδεία πιάνου της Φρόσως Αστ. Κτιστάκη.

Για να τονιστούν οι πολιτιστικοί δεσμοί και οι σχέσεις μεταξύ Σικελίας και Ελλάδας, μετά το πρώτο στάδιο στη Θεσσαλονίκη, θα μεταφερθεί στο Παλέρμο, στο Μουσείο Ρίζο.

Η έκθεση χαίρει των αιγίδων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη, του Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας, του Tempo Forte, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας καθώς και της Περιφέρειας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σικελικής Ταυτότητας της Σικελίας.

WAAG. Είμαστε Όλοι Έλληνες!

Επιμέλεια έκθεσης και καταλόγου : Francesco Piazza

Ιδέα και σχεδιασμός : Βασίλης Καραμπάτσας και Francesco Piazza

Διοργάνωση: Ελληνική Κοινότητα Σικελίας “Τρινακρία”,Παλέρμο σε συνεργασία με Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης Παλάτσο Ρίζο Παλέρμο.

Κατάλογος έκδοση από: Serradifalco Edizioni, Παλέρμο

Ημερομηνία εγκαινίων: 14 Μαΐου 2021

Διάρκεια έκθεσης : 15-05-2021/ 29-08-2021

Ωράριο: 8:00-20:00 καθημερινά

Εισιτήριο: είσοδος ελεύθερη

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε περισσότερα: