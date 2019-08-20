Φεστιβάλ τεχνών στον Δήμο Φαιστού

Το Φεστιβάλ Τεχνών ξεκίνησε εχθές Δευτέρα 19 Αυγούστου στον Δήμο Φαιστού με ελεύθερη είσοδο και θα ολοκληρωθεί στις 20 του μήνα.
Υλοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρεια Κρήτης και στη διάρκειά του κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής, θα μπορούν να απολαύσουν συγκροτήματα με Κρητική έντεχνη-ροκ-λαϊκή μουσική, χειροτεχνία, παραμύθι, θέατρο, χορωδία, μαντινάδα, ζωγραφική, φωτογραφία , υποκριτική τέχνη, χορό, ποίηση γλυπτική και βιωματικά εργαστήρια. Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Ο Δήμος Φαιστού με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης διοργανώνει Φεστιβάλ Τεχνών από τις 19-30 Αυγούστου.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ 2019 ΑΠΟ 19-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΕ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 18:00 – 21:30.
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ LABYRITHMOS
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:00
ΤΡΙΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
α)ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΙΡΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ,ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20:30
β)ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΙΡΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΡΟΒΑ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ”
ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.
ME THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΙΡΩΝ.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
α) ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20:30
β)ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥ
ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΛΑΪΚΑ ΚΑΙ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΡΟΥ.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:00
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΓΑΛΙΑ
ΒΡΑΔΙΑ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΩΛΗ ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΑΛΙΑΣ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
α) ΣΤΟ ΚΑΜΗΛΑΡΙ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ:ΒΟΥΛΑ ΛΑΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΧΡΟΝΑΚΗ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20:00
β)ΣΤΟ ΚΑΜΗΛΑΡΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΡΟΒΑ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ”
ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.
ME THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:00
ΜΟΙΡΕΣ ΑΛΣΥΛΙΟ ΚΟΥΛΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Β ΣΚΗΝΗ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ,ΨΗΦΙΔΩΤΟ,ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ-ΜΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ)ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
ΩΡΑ 19:30
A ΣΚΝΗΝΗ:ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΧΩΣ ΟΝΟΜΑ “ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΚΑΙ ΗΧΩ”
ΩΡΑ 21:00
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ LABYRITHMOS
ΩΡΑ 22:00
ΚΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ.
ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Β ΣΚΗΝΗ:ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ,ΨΗΦΙΔΩΤΟ,ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ-ΜΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ)ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
ΩΡΑ 19:30
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΡΙΝΙΑΡΑΚΗ
<<ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ-ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ>>
ΩΡΑ 20:30
Γ ΣΚΗΝΗ:ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ GRAFFITIS ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ.
ΩΡΑ 21:00
A ΣΚΗΝΗ:ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ:ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΩΡΑ 22:00
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ.
ΩΡΑ 23:30
ΚΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Β ΣΚΗΝΗ:ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ,ΨΗΦΙΔΩΤΟ,ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ-ΜΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ)ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
ΩΡΑ 19:30
Γ ΣΚΗΝΗ: BIOMATIKO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ,ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΒΟΤΣΑΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΑ ΛΑΔΟΥΚΑΚΗ
19:30
Α ΣΚΗΝΗ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ κ.ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ “ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ”
ΩΡΑ 20:30
Β ΣΚΗΝΗ:ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΒΟΥΡΑ”ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ”
ΩΡΑ 20:30
Α ΣΚΝΗΝΗ:ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΚΕΡΕΔΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΒΡΕΤΤΑΚΟ”
ΩΡΑ 22:00
ΚΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ “Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ”
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Β ΣΚΗΝΗ:ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ,ΨΗΦΙΔΩΤΟ,ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ-ΜΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ)ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
ΩΡΑ 19:30
Γ ΣΚΗΝΗ: ΒΙΟΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ “ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ” ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΡΙΝΙΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗ
ΩΡΑ 19:30
A ΣΚΗΝΗ:ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ.
ΩΡΑ 20:30
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΡΟΚ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
“TRIPLE TROUBLE”
ΩΡΑ 22:30
ΚΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Β ΣΚΗΝΗ:ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ,ΨΗΦΙΔΩΤΟ,ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ-ΜΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ)ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
ΩΡΑ 19:30
Γ ΣΚΗΝΗ: ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ.
20:30 Α ΣΚΗΝΗ:ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ “ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΑΝΩ ΚΑΤΩ”
ΩΡΑ 19:30
Α ΣΚΗΝΗ: ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΩΡΑ 22:00
ΚΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΑΛΙΑΣ.
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ 2019.