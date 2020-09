Fred Perry και Raf Simons αποτίνουν φόρο τιμής σε θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου

Αντλώντας έμπνευση από την κουλτούρα και την ενέργεια της νεολαίας, ο Raf Simons συνεργάστηκε με τον Fred Perry για να σχεδιάσει μια συλλογή που αποτίνει φόρο τιμής σε έναν από τους πιο γνωστούς μουσικούς χώρους του Λονδίνου: το 100 Club.



Στην καρδιά της Oxford Street, το εμβληματικό υπόγειο κλαμπ φιλοξένησε θρυλικά συγκροτήματα, όπως The Who, The Kinks, Sex Pistols, The Rolling Stones, The Clash και πολλά άλλα.



Για να γιορτάσει την πλούσια ιστορία του χώρου, ο Raf Simons -επί του παρόντος συνδιευθυντής δημιουργικού του Prada- έχει ερμηνεύσει εκ νέου τα κλασικά κομμάτια του Fred Perry, τα εμπλούτισε με τις ευαισθησίες της ομώνυμης γραμμής του και τα διακόσμησε με εικόνες από το βιβλίο «100 Club Stories»



Το μπλουζάκι Fred Perry pique ξανασχεδιάστηκε για να φαίνεται πιο μοντέρνο, τα πουκάμισα είναι σε μεγάλο μέγεθος με τυπωμένες φωτογραφίες καλλιτεχνών που έχουν εμφανιστεί στο 100 Club, αλλά διατηρούν παράλληλα τις παραδοσιακές λεπτομέρειες του Fred Perry, πλεκτά πουλόβερ, σακάκια με κονκάρδες και καρφίτσες και πανωφόρια συμπεριλαμβάνονται στη συλλογή.



Το brand Fred Perry συνεργάστηκε με το 100 Club και το 2017 για να τιμήσουν την κοινή τους κληρονομιά με τη συνεχιζόμενη προσήλωση στη live μουσική.



Το βιβλίο «100 Club Stories» που εκδόθηκε το 2018 περιέχει ανέκδοτα από τους μουσικούς που έπαιξαν εκεί, το προσωπικό του κλαμπ και τους θαυμαστές που παρακολούθησαν τις συναυλίες, και τεκμηριώνει πώς η πανκ εξελίχθηκε από μια ιδέα σε μια ολόκληρη υποκουλτούρα, καθώς και τον ρόλο που έπαιξε ο χώρος σε ιστορικές στιγμές όπως η ανατροπή του απαρτχάιντ.



Η πλήρης συλλογή Fred Perry x Raf Simons θα κυκλοφορήσει στις 17 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ