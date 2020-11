Οι αντιδράσεις στα social media για την ήττα του Kanye West στις προεδρικές εκλογές

Η καταμέτρηση των ψήφων των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ συνεχίζεται σε αμερικανικές πολιτείες, κάποιες από τις οποίες δεν έχουν χρωματιστεί ακόμη στον μετεκλογικό χάρτη, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Ο Kanye West δεν συγκέντρωσε αρκετές ψήφους για να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Επίσης παρά τις αρχικές ανησυχίες, αποδεικνύεται ότι δεν ασκεί τόση μεγάλη επιρροή.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1